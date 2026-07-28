La FIFA confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del futbol a más de 10 mil millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Según explicó en un comunicado, la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro y de salir adelante destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

Esta última cifra aumentará a 22 millones por asociación para el periodo 2031-2034 y a 24 millones de dólares para el periodo 2035-2038 .

"Esto se lograría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad de la FIFA y controlada por esta, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas", indicó el organismo.

También aseguró que FFE recaudará hasta 4 mil 200 millones de dólares a finales de este año para financiar el nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP), basándose en una valoración inicial de capital de 20 mil millones de dólares, "mediante la selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y sin control de gestión en FFE".

"Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán íntegramente en el fútbol a nivel mundial", añadió la FIFA, que precisó que está estudiando la posibilidad de fusionar sus derechos comerciales —que abarcan retransmisión, patrocinios, entradas y licencias— con la gestión operativa de sus torneos a través de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

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AP Photo/Eduardo Verdugo:Eduardo Verdugo

La molestia de la UEFA

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay "límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar" después de que el diario británico 'The Times' informara de que el máximo organismo del fútbol planea vender participaciones de la Copa del Mundo.

Según ese medio, este nuevo sistema de venta de participaciones del mayor torneo de selecciones del mundo generaría decenas de millones de libras al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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"Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte", señaló la UEFA en un comunicado.

"El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender", añadió.

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¿El futuro de Infantino?

El éxito financiero del reciente Mundial parece encaminado a asegurar que Infantino sea reelegido el próximo año sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031.

Desde hace años circulan conjeturas de que Infantino podría querer un papel global distinto en el fútbol más allá de su presidencia de la FIFA, que está prevista para terminar cuando tenga 61 años.

The Times informó el martes que podría crear un cargo de comisionado para Infantino, similar al de un director ejecutivo, en la nueva operación de FFE.

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“Nunca se ha discutido esto”, señaló la FIFA en un comunicado el martes. “Sin embargo, el presidente de la FIFA y la administración de la FIFA tendrán y deben tener roles de liderazgo en esta entidad —si se aprueba”.

No se mencionó ningún calendario para el debate y las decisiones por parte de la FIFA, su Consejo rector presidido por Infantino, y los 211 miembros.

La FIFA tiene previsto celebrar un congreso en línea el 23 de noviembre para confirmar las sedes de las ediciones de los mundiales femeninos de 2031 y 2035.