Nueva Caledonia vs Jamaica – EN VIVO – Repechaje Mundial 2026

El momento de la verdad ha llegado. Esta noche, sobre la cancha del estadio Akron. Nueva Caledonia y Jamaica disputan el primer partido del Repechaje Mundialista en Guadalajara.

Caledonios y jamaicanos se enfrentan en un partido, sumamente, importante. Ambos, desean mantener vivas sus esperanzas de estar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La selección de Oceanía sueña con clasificar a su primer Mundial, por lo que tratará de aprovechar esta gran oportunidad de estar tan cerca de conseguirlo.

Además, se convertiría en la tercera en la historia de aquel continente que disputa la máxima justa mundialista, tras Australia y Nueva Zelanda.

A pesar de que tiene todos los pronósticos en contra, al estar ubicado en la posición 150 del Ranking de FIFA y tener una plantilla de jugadores semiprofesionales, anhelan ser uno de los 48 invitados al torneo más importante de selecciones del mundo.

Nueva Caledonia llegó a esta Repesca Intercontinental tras haber caída en la final de las Eliminatorias de la Confederación de Oceanía ante los neozelandeses, quienes se instalaron, de manera directa, en la justa veraniega.

Por su parte, Jamaica quiere regresar a la Copa del Mundo luego de 28 años; a lo largo de su historia, solamente, la ha jugado en una ocasión y fue en Francia 1998.

Los Reggae Boyz se ubican en el puesto número 70 del Ranking, por lo que parten con la etiqueta de favoritos ante los caledonios, pero no quieren confiarse para perder esta enorme chance que tiene de estar en su segundo Mundial.

Los de la isla caribeña llegaron a este Repechaje Mundialista tras haber quedado en el segundo lugar de su grupo en las Eliminatorias de la Concacaf.

El primero y que clasificó directo fue Curazao, por lo que Jamaica tendrá que disputar dos juegos para buscar su clasificación.

El ganador de este duelo disputará la “final” contra República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo en el estadio Akron. Quien avance, estará a 90 minutos del juego definitivo.

Para ambos, este primer juego en Guadalajara será más que importante y lo jugarán hasta con su último aliento. Estar en un Mundial es un auténtico lujo que nadie quiere perderse.

El partido entre Nueva Caledonia y Jamaica del Repechaje Mundialista será transmitido a través de las pantallas de TUDN y ViX Premium y comenzará en punto de las 21:00 horas.

Sigue aquí el minuto a minuto del Nueva Caledonia y Jamaica

FINAL DEL PARTIDO

Jamaica derrota a Nueva Caledonia y mantiene vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo

MIN 75

Jamaica perdona y deja escapar el segundo.

MIN 50

Nueva Caledonia deja ir una muy clara.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

MIN 40

Jamaica se acerca a la meta rival.

MIN 33 CERCA JAMAICA

Athale lo intentó desde atrás de media cancha.

MIN 25

Nueva Caledonia hacía una gran jugada pero se marca falta.

MIN 18 GOOOOL DE JAMAICA

El representante de Concacaf toma la ventaja.

MIN 5 GRAN ENTRADA

Todas las localidades disponibles esta noche en el Estadio Guadalajara están agotadas

COMIENZA EL PARTIDO

Nueva Caledonia vs Jamaica ya se juega en Guadalajara.