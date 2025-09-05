Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Horario y transmisión para ver EN VIVO semifinal del US Open 2025

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se vuelven a encontrar. Ambos tenistas están a la caza de la final del US Open 2025, por lo que esta semifinal tendrá múltiples emociones, ya que el serbio y el español quieren sí o sí meterse al juego por el título.

Por novena ocasión en sus carreras, Djokovic y Alcaraz se miden ante los ojos de cientos de aficionados que están expectantes del partido que ambas figuras pueden regalar.

El balance total es de cinco triunfos para el veterano serbio y tres victorias para el murciano, que tiene una deuda pendiente por recolectar con el balcánico. Su último cruce fue en el Abierto de Australia, donde Novak derrotó a Carlos en los cuartos de final.

Lee también: La evolución del precio de los boletos para los Mundiales en México; así han ido aumentando su valor

Y así se vuelven a encontrar 🔥 pic.twitter.com/ZUNrx1sjiG — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Cada uno tiene sus razones por las cuales buscan el boleto a la gran final. Alcaraz quiere vencer al histórico tenista para cerrar la herida que quedó en él al perder la final por el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Djokovic impuso su ley.

Por su parte, el serbio apunta a convertirse en el tenista más galardonado de la historia. En caso de llegar a la final, estaría buscando su Grand Slam número 25 que lo pondría como el jugador con más majors en este deporte.

El ganador de esta serie se estará midiendo ante el vencedor de la llave de Jannik Sinner vs Félix Auger-Alissime.

Lee también: La Federación Mexicana de Futbol definirá las reglas para los equipos que quieran ascender en 2027; así lo dieron a conocer

Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas este duelo, el cual promete ser un deleite para los presentes y televidentes.

Horario y transmisión de semifinal del US Open entre Djokovic y Alcaraz