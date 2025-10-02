Nicolás Larcamón pone a Cruz Azul entre los cinco favoritos al título ; advierte que el reto real está en liguilla

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, fue claro al señalar que para él solo existen cinco equipos con la infraestructura y planteles necesarios para pelear el título del Apertura 2025. Tigres, América, Monterrey, Toluca y la Máquina aparecen en ese grupo de contendientes.

El argentino explicó que sería un error dejar fuera a clubes de ese nivel, especialmente por lo que representan en la Liga MX. Considera que los nombres pesan, pero subrayó que al final lo importante es ratificar esa condición en los momentos decisivos.

“Me parece que seríamos muy arrebatados, apresurados en un diagnóstico, dejar afuera a equipos como Tigres, que lo tendremos frente el día sábado, dejarte afuera a Monterrey, América. Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y la responsabilidad de, más que hablar, de hacer y de ratificar en las instancias decisivas del torneo”, explicó.

Lee también Rodrigo Huescas se despide del resto de la temporada; su lugar en el Mundial 2026 sigue en duda

En la previa de la jornada 12, Larcamón destacó que Tigres será un rival muy complicado. La llegada de Ángel Correa, le parece un ejemplo de la calidad que tienen los felinos y del nivel de exigencia que tendrá el partido.

“Creo que los motes no sirven para absolutamente nada, porque son medidas que recién decía Tigres que trajo a Ángel Correa, un jugador que viene de ser casi que el primer suplente o a veces titular en un Atlético de Madrid, más todo el equipo que tenía”, dijo.

Y agregó: “Confío que vamos a hacer un gran partido, podemos ganar el partido y en definitiva ganando ese partido después todos estarán con la expectativa de que lo ratifiquemos en las instancias decisivas del torneo, porque quedarnos con un triunfo en fase regular de nada sirve si después no lo ratificas en las instancias más importantes y donde en definitiva todo se define”, afirmó.

Por otro lado, Larcamón recordó que ganar en temporada regular o incluso triunfar en los clásicos no garantiza nada. Insistió en que si esos resultados no se confirman en la liguilla, todo queda en una sensación de insatisfacción para el equipo y su afición.

“Podemos hacer una excelente campaña en fase regular, ganar los clásicos, ganar los partidos más importantes contra los equipos más resonantes, pero si después en diciembre no ratificás y no sos el equipo que más merezca y que lo valida en cancha, todos quedaremos con una sensación de insatisfacción”, sostuvo.

Para Nicolás Larcamón solo hay cinco equipos favoritos al título, América, Toluca, Rayados, Tigres y Cruz Azul, pero la etiqueta de “favoritos” no sirven de nada sino se consiguen los objetivos. pic.twitter.com/3KaPdRO1eU — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 2, 2025

Por ello, aseguró que su prioridad es trabajar paso a paso, con la intención de cerrar la fase regular en los mejores puestos posibles. En su visión, esa es la manera más sólida de preparar el camino hacia las instancias finales.

“Bien entendiendo eso y asumiendo bien lo que tenemos que atender a cada momento, hoy estamos atendiendo esta fase regular con la ambición de competir de la mejor manera, con puntuar lo mejor posible y terminar en los mejores puestos, porque eso sí va a ser importante de cara a las definiciones, pero sabiendo que la verdad está en la liguilla y más para clubes como nosotros”, comentó.

Lee también La arriesgada fórmula de Chucho Ramírez para conquistar el Mundial Sub 17 de Perú 2005: “Más mente que futbol”

Finalmente, el técnico argentino también habló de su filosofía de trabajo. Explicó que se enfoca únicamente en lo que puede controlar como el estilo de juego, que el equipo rinda en cada partido y que se encuentren soluciones en las diferentes fases del juego.

“No podemos dejar de atender… siempre atiendo lo que controlo y lo que controlo es en definitiva que el equipo rinda bien, que el equipo compita bien, que el equipo tenga las soluciones ante las diferentes fases del juego… tenemos que estar encomendados a ir en busca de nuestro mejor desempeño y estamos claramente trabajando en eso”, sentenció.