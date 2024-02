Nicolás Freire, exjugador de Pumas, confesó cómo fue su primer encuentro con Lionel Messi en Inter Miami

La MLS se caracteriza por realizar fichajes de gran impacto y de renombre internacional. En el último tiempo, con la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, otras leyendas como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba arribaron a Estados Unidos; sin embargo, es un excapitán de Pumas quien se unió recientemente a las filas del equipo de David Beckham y confesó cómo fue su primer encuentro con el argentino campeón del mundo.

“En el primer contacto me sentí un estúpido. De repente me di vuelta, me lo encontré y no supe qué decir,” confesó Freire en entrevista con AS.

El excapitán del Club Universidad Nacional confesó que tenía "en su cabeza de hincha" preparado un discurso para cuando se encontrara por primera vez a Lionel; sin embargo, comentó que es un error tomar ese tipo de actitudes hacia él en lugar de verlo como un compañero más.

“Estoy tratando de asimilar que yo soy compañero de él y que adentro soy uno más. A mí me trajeron por algo entonces es demostrarlo. Que los de adelante se sientan tranquilos, que los de atrás cuidaremos el arco" concluyó Freire, que llega a reforzar la parte más débil del equipo de Miami, la defensa.

