Ni las inundaciones en el Estadio Azteca evitan que la afición de Cruz Azul se haga presente

Lluvia, inundaciones y caos es lo que se vivió previo al Clásico Joven. Ante la desesperación por llegar al Estadio Azteca, aficionados optaron por llegar descalzos y unos más cubriendo sus tenis con bolsas.

Tal es el caso de Raymundo, un joven aficionado de Cruz Azul, que se aventuró a llegar sin sus tenis al Coloso de Santa Úrsula.

El fan cementero venía caminando por Circuito Azteca y al percatarse que estaba encharcado, no dudo en caminar descalzo para llegar a tiempo a la puerta 3, dónde lo esperarían unos amigos.

Entre risas comentó: “Me agarró la lluvia. En puerta 7. Tenía que verme con unos amigos para darles sus boletos. Para evitar retardados opté por quitarme los tenis”.

Raymundo, aficionado de Cruz Azul, decidió no mojar sus tenis y calcetines con el fin de no enfermarse 👀🤣 pic.twitter.com/pf4VNVuZ47 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 3, 2023

Y agregó: “Los tenis los tiene mi hermano en un automóvil. Venimos en carro y aquí estoy. Me conviene más no tener los calcetines mojados porque si no me enfermo. Ahorita me seco y me limpio los pies”.

Finalmente, a pesar de estar descalzo y con esperanzas de no enfermarse, el aficionado celeste, aseguró que su equipo vencería al Club América: “3-0 favor El Cruz Azul”.