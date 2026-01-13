Más Información

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

FC Juárez vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 13 de enero

FC Juárez vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 13 de enero

Chicharito Hernández inicia una nueva etapa fuera del futbol y se dedica a promocionar autos

Chicharito Hernández inicia una nueva etapa fuera del futbol y se dedica a promocionar autos

Adidas lanza playera retro de la Selección Mexicana

Adidas lanza playera retro de la Selección Mexicana

FOX anuncia dos nuevos talentos y dos equipos de la Liga MX a sus transmisiones

FOX anuncia dos nuevos talentos y dos equipos de la Liga MX a sus transmisiones

Un día después de su eliminación en playoffs, Mike Tomlin renunció este martes como entrenador de los Pittsburgh Steelers después de 19 temporadas en el cargo, informó el equipo de la NFL.

Tomlin, de 53 años, estaba al frente de Pittsburgh desde 2007 y era el entrenador más longevo en un mismo banco de la liga de football americano.

Lee también

El técnico, que guió a los Steelers al título del Super Bowl de 2009, comunicó este martes a la franquicia su decisión de apartarse del cargo.

"Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dimitir como nuestro entrenador jefe", dijo en un comunicado el presidente del equipo, Art Rooney II.

"Obviamente estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el duro trabajo, dedicación y éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años", agregó.

Lee también

La decisión de Tomlin se produjo después de que la noche del lunes Pittsburgh fuera derrotado en su cancha por los Houston Texans por 30-6 en la ronda de comodines de playoffs.

Ese duelo también pudo ser el último de la carrera del emblemático quarterback Aaron Rodgers que, a sus 42 años, terminó contrato con Pittsburgh y podría emprender el retiro.

Bajo el mando de Tomlin, los Steelers nunca tuvieron una temporada con récord negativo, pero desde 2017 no han ganado un solo partido de postemporada.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS