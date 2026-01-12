NFL: Así se jugará la Ronda Divisional de los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Después de una emocionante Ronda de Comodines, es momento de disfrutar de los cruces de la Ronda Divisional en playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco.

Sólo quedan los ocho mejores equipos de la NFL con vida y es hora de que entren en acción los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle, primeros lugares de la Conferencia Americana y Nacional respectivamente que descansaron esta semana de Comodines.

La Ronda Divisional comenzará con un duelo espectacular en Denver con la visita de Josh Allen a los Broncos. Después de dejar en el camino a los Jaguars de Jacksonville, los Bills y el sueño de su primer trofeo Vince Lombardi deberán arrebatarlo de las manos de Bo Nix.

Ese mismo día, los 49ers de San Francisco volverán a verse las caras con los Seahawks de Seattle, quienes le arrebataron el primer lugar de la NFC la última semana de temporada regular. Con sabor a revancha, ahora estará en juego el boleto al juego de campeonato de la conferencia.

La actividad continuará el domingo con la visita de los Texans de Houston al estadio Gillette, donde los Patriots de Drake Maye se enfrentarán a la mejor defensiva de la liga.

Finalmente, los Rams de Los Ángeles buscarán zafarse de las “garras” de los Bears de Chicago, que llegan motivados tras vencer y eliminar a sus acérrimos rivales, los Packers de Green Bay.

A continuación, te presentamos los días y horarios para que sepas cómo se jugará la Ronda Divisional de la NFL.

Horarios y días de la Ronda Divisional de la NFL

Sábado 17 de enero

- Buffalo Bills vs Denver Broncos a las 15:30 horas

- San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks a las 19:00 horas

Domingo 18 de enero

- Houston Texans vs New England Patriots a las 14:00 horas

- Los Ángeles Rams vs Chicago Bears a las 17:30 horas