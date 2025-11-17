Una estupenda victoria de 33-16 regresó a los Dallas Cowboys a la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas, sumando así su cuarto resultado positivo; mientras que Las Vegas Raiders siguen en la pelea por ser el peor equipo de la NFL.

El arranque ofensivo de ambas franquicias no rindió frutos en sus primeros intentos, los Cowboys sufrieron la perdida del ovoide en su segunda oportunidad en el ataque, lo que desembocó en los primeros puntos de los Raiders.

Tras el balón suelto de Prescott, Las Vegas abrieron el marcador con un gol de campo de 35 yardas por parte de Carlson. La ventaja no duró tanto, pues Aubrey también anotó tres puntos con un intento de 50 yardas.

Cerrando el primer cuarto, Carlson volvió a hacer de las suyas para regresarle la ventaja al equipo local.

En el arranque del segundo cuarto, Dallas encontró la zona de anotación para tomar la ventaja, la cual no soltó durante todo el juego. La combinación Prescott-Lamb dio frutos y Cowboys encontraron sus primeros seis puntos del juego, más el extra.

Ferguson amplió el marcador. Cowboys estaba aplastando a Raiders en su casa en un segundo cuarto que fue espectacular para el equipo de Dallas, que se fue al medio tiempo con el marcador 24-9 a su favor.

Prescott consiguió su cuarto pase de anotación en la tercera mitad, luego de encontrar en las diagonales a Flournoy (31-9). Tre Tucker se metió al end zone de Dallas para maquillar un poco el resultado para Raiders en la parte final del juego.

Ya con el juego decidido, la defensiva de Cowboys ocasionó un safety tras una gran jugada con la que inmovilizaron a Ashton Jeanty para poner el marcado 33-16.