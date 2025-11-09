Los Chargers derrotan 25-10 a los Steelers en juego de la semana 10 de la NFL

Los Angeles Chargers derrotaron este domingo por 25-10 a los Pittsburgh Steelers en partido de la semana 10 de la temporada de la NFL, con una buena actuación de su defensiva.

Los Chargers suman siete triunfos y tres derrotas en el segundo lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC); a pesar del tropiezo, los Steelers se mantienen en la cima del Norte de la AFC con marca de 5-4.

En el juego Keenan Allen llegó a 956 recepciones, nuevo récord en los Chargers, ya que el anterior de 955 pertenecía a Antonio Gates, quien jugó en el equipo entre 2003 y 2018.

Con Los Angeles, Justin Herbert pasó para 220 yardas y una anotación; fue capturado cinco veces.

Lee también: América aplasta a Rayadas para avanzar a Semifinales de la Liga MX Femenil

Aaron Rodgers, quien sumó 148 yardas y un pase de touchdown, no logró hacer funcionar a la ofensiva de Pittsburgh; fue interceptado dos veces, capturado en tres ocasiones y sólo convirtió dos de sus 11 intentos en tercera oportunidad.

Las defensivas dominaron el primer cuarto en el que los Steelers se fueron arriba 2-3 con un gol de campo de 59 yardas que conectó Chris Boswell.

Los Chargers sumaron sus dos puntos gracias a un safety (autoanotación) que consiguió Khalil Mack luego de capturar a Aaron Rodgers dentro de su zona de anotación.

En el segundo periodo el equipo del entrenador Jim Harbaugh despertó su ofensiva vía una patada de tres puntos de 32 yardas que conectó Cameron Dicker y una recepción de anotación de Ladd McConkey a 12 segundos del descanso que les dio la ventaja de 12-3.

En la reanudación, Cameron Dicker hizo bueno un intento de gol de campo de 59 yardas, la máxima distancia de su carrera, para alejarse 15-3.

Los Angeles dieron rumbo definitivo al partido en el periodo final con una explosiva serie de 90 yardas que culminó con un acarreo de Kimani Vidal a las Diagonales colocó el marcador 22-3 que ampliaron a 25-3 con una patada de tres puntos de Cameron Dicker.

El despertar del ataque visitante llegó muy tarde. A tres minutos del final Rodgers conectó con Roman Wilson para dejar el marcador 25-10.

Obtén tu Game Pass en DAZN y mira todos los partidos de la NFL

https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1011l5gCq2