NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la semana 18 este sábado 3 de enero

Este sábado empieza la última semana de la NFL con el duelo entre Buccaneers de Tampa Bay (7-9) y los Panthers de Carolina (8-8) como primer platillo y el primer puesto del Sur en la Conferencia Nacional en juego.

Los Panthers son dueños del primer lugar pero para asegurar su presencia en playoffs deben ganar o empatar contra los Buccaneers, o esperar un triunfo de los Falcons de Atlanta contra los Saints de Nueva Orleans.

En el juego estelar, los 49ers de San Francisco (12-4) serán anfitriones de Seahawks de Seattle (13-3) en un duelo que determinará al campeón Oeste y al sembrado número uno de la NFC.

Los Niners sueñan con una victoria que les de el derecho de jugar todos los partidos restantes de la postemporada en casa, incluido el sueño del Super Bowl el próximo 8 de febrero.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 18 DE LA NFL?

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers - a las 15:30 horas por ESPN y Disney+

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers - a las 19:00 horas por ESPN y Disney+

