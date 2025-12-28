Más Información
NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Semana 17 de este domingo 28 de diciembre
NFL: Los Bears de Chicago y los 49ers de San Francisco luchan por ser el primer sembrado de la Conferencia Nacional
La temporada regular de la National Football League (NFL) está cada vez más cerca de finalizar.
Este domingo 28 de diciembre, continúa la actividad de la Semana 17 con 10 partidos podrían definir el futuro de varios equipos de cara a los playoffs.
De esta jornada, ya se han jugado cinco duelos; tres el jueves, donde destacan los triunfos de los Cowboys de Dallas, los Vikings de Minnesota y los Broncos de Denver sobre los Commanders de Washington, los Lions de Detroit y los Chiefs de Kansas City, respectivamente.
Dos se disputaron el sábado, donde lo Texans de Houston se impusieron a los Chargers de Los Angeles y los Ravens de Baltimore aplastaron a los Packers de Green Bay.
Mientras que el último se realizará mañana, con el tradicional Monday Night Football, entre los Falcons de Atlanta y los Rams de Los Angeles.
Hoy habrá muchísimas emociones sobre el emparrillado y, para fortuna de los aficionados de la NFL, todos los partidos serán transmitidos en diferentes plataformas.
Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Semana 17 de la NFL este domingo 28 de diciembre
- Dolphins de Miami vs Buccaneers de Tampa Bay
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: Hard Rock
- Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
- Jets de New York vs Patriots de New England
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: MetLife
- Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
- Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: FirstEnergy
- Transmisión: Canal5/NFL Game Pass/DAZN
- Colts de Indianápolis vs Jaguars de Jacksonville
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: Lucas Oil
- Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN
- Titans de Tennessee vs Saints de New Orleans
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: Nissan
- Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
- Panthers de Carolina vs Seahawks de Seattle
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: Bank of America
- Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN
- Bengals de Cincinnati vs Cardinals de Arizona
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 12:00
- Estadio: Paycor
- Transmisión: NFL Game Pass/DAZN
- Raiders de Las Vegas vs Giants de New York
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 3:05
- Estadio: Allegiant
- Transmisión: FOX Sports 2/NFL Game Pass/DAZN
- Bills de Buffalo vs Eagles de Philadelphia
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 3:25
- Estadio: Highmark
- Transmisión: FOX Sports/NFL Game Pass/DAZN
- 49ers de San Francisco vs Bears de Chicago
- Fecha: Domingo 28 de diciembre
- Hora: 7:20
- Estadio: Levi's
- Transmisión: ESPN/Disney+/NFL Game Pass/DAZN
