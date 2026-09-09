Este miércoles se abre el telón de una nueva temporada en la NFL y lo hará con la reedición del Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England, sólo que esta vez no se enfrentarán en Santa Clara, lo harán en el Lumen Field.

Esta vez tampoco está en juego el trofeo Vince Lombardi, pero sí el orgullo. La herida sigue abierta para Drake Maye y Mike Vrabel, que buscarán venganza con una ofensiva renovada, con A.J. Brown como su refuerzo estrella.

Lee también América vs Chivas: Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional de la Liga MX

Los campeones vigentes hoy recibirán sus anillos, y ante el Jugador Número 12 quieren celebrar una vez más el título y qué mejor que hacerlo con una victoria ante su último rival. Mike Macdonald reveló en conferencia de prensa previa al partido que no espera un partido similar al del Super Bowl LX, principalmente porque los equipos no son los mismos.

El año nuevo llegó, una nueva temporada de la NFL comienza y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y en qué canal ver EN VIVO el kickoff.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO New England Patriots vs Seattle Seahawks?

New England Patriots vs Seattle Seahawks

[Publicidad]

Día: miércoles 9 de septiembre

Hora: 18:20 horas

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Lee también Leyenda de la MLB y campeón de la Serie Mundial se convierte en inversionista del Querétaro