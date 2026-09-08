Desde hace un año (julio del 2025), la firma de inversión estadounidense Innovatio Capital, presidida por Marc Spiegel, se convirtió en la propietaria del Querétaro Futbol Club tras una venta cercana a los 120 millones de dólares; sin embargo, siguen acercándose inversores privados a los Gallos Blancos. En este caso, el nuevo "promotor" del equipo es un exbeisbolista, campeón de la Serie Mundial.

Este martes, los Gallos anunciaron en redes sociales la llegada del exligamayorista Ryan Howard, campeón con los Phillies de Philadelphia, como inversor de la institución.

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"Una leyenda de las Grandes Ligas se suma a nuestra historia. Ryan Howard nos muestra una faceta que pocos conocían: su llegada a Gallos Blancos como inversionista. Una nueva voz, una nueva visión y el mismo compromiso con Querétaro. Bienvenido a la familia, Ryan", fue el mensaje con el que los Gallos presentaron a su nuevo inversor.

En la misma publicación, compartieron un video en el cual Howard explica cómo se convirtió en inversionista del club.

"Siempre me ha encantado el futbol, crecí jugando el futbol, siempre lo disfruté, disfrutaba viendo la Premier League y viendo la Copa del Mundo este verano. Así que me presentaron la idea y me hizo mucho sentido, la jugada en general porque el futbol mexicano está creciendo. El trato era demasiado bueno para no aceptarlo", mencionó.

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Una leyenda de las Grandes Ligas se suma a nuestra historia. ⚾️🐓



Ryan Howard nos muestra una faceta que pocos conocían: su llegada a Gallos Blancos como inversionista.



Una nueva voz, una nueva visión y el mismo compromiso con Querétaro.



Bienvenido a la familia, Ryan. 💙🖤… pic.twitter.com/83lFipR6u9 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 8, 2026

¿QUIÉN ES RYAN HOWARD, NUEVO INVERSIONISTA DEL QUERÉTARO?

Ryan James Howard nació en St. Louis el 19 de noviembre de 1979 y se desarrolló como jugador de beisbol de los Phillies de Philadelphia durante toda su carrera.

Comenzó su carrera profesional en 2004 y dos años más tarde, fue líder de la Liga Nacional en cuadrangulares y carreras impulsadas. En 2008 repitió esta estadística y ganó junto a su equipo la Serie Mundial. Un año más tarde fue una de las figuras de su equipo en otro Clásico de Otoño, pero no tuvo el mismo éxito.

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