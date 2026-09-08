El delantero del Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este martes, en la previa del debut europeo del conjunto azulgrana en el Spotify Camp Nou contra el Feyenoord neerlandés, que "no hay mayor motivación" que ganar la Liga de Campeones.

"No hay mayor motivación que ganar la 'Champions". Todo el equipo está motivado. En Barcelona tenemos la 'Champions' siempre en la cabeza porque es la competición más especial y este año han venido buenos jugadores. A ver si es este año", ha declarado el jugador de Mataró desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Lamine Yamal ha admitido que esta temporada el Barça tiene una plantilla con "jugadores importantes" y ha destacado la llegada de Rodri, Gordon, Adeyemi y Joao Cancelo.

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El de Rocafonda, que se estrena en el grupo de capitanes, ha relativizado sobre el 'Balón de Oro' y ha recordado que no es algo que dependa de él sino de los periodistas.

"Creo que el trabajo que hemos hecho ha sido increíble y si pasa estaré agradecido a mi equipo y a mi selección. Tengo muchas posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos", ha dicho.

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En todo caso no cree que necesite hacer campaña: "No estoy pensando en ello. Cada uno puede pensar lo que quiera. Hemos sido campeones del mundo y ganamos la Liga otra vez, pero dentro de esos jugadores (los candidatos) hay un nivel increíble. Yo no voy a suplicar nada".

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A vueltas con el 'Balón de Oro', al de Rocafonda le han preguntado si se ha sentido molesto después de que el último ganador, Ousmane Dembele, no le haya incluido en la terna de favoritos, y Lamine Yamal ha recordado que el delantero del PSG es amigo de Mbappé.

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"Él es amigo de Kylian, ¿no? No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Me llevo bien con Ousmane, pero estoy seguro de que todo el mundo lo ha visto (la temporada que ha hecho). Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado", ha comentado.