NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

Este lunes 22 de diciembre de juega el último partido de la Semana 16 de la Temporada 2025 de la National Football League (NFL).

Los Colts de Indianapolis y los 49ers​ de San Francisco se enfrentan sobre el emparrillado del Lucas Oil Stadium, en un duelo trascendental.

Para ambas franquicias, este partido es sumamente importante de cara a que comience la postemporada, es decir, en poco menos de tres semanas.

Los Potros llegan a este compromiso con marca de 8-6, mientras que los Cuarenta y Nueve tienen una de 10-4.

Aunque, los dos equipos viven realidades completamente diferentes. En las últimas semanas, han sorprendidos con sus rachas.

Por su parte, los indianapolitanos ya suman cuatro semanas consecutivas sin poder ganar; perdieron con los Seahawks de Seattle, los Jaguars de Jacksonville, los Texans de Houston y los Chiefs de Kansas City.

Su última victoria la consiguieron ante los Falcons de Atlanta el 9 de noviembre, en el histórico duelo disputado en la capital de Alemania, Berlín.

Mientras que los de La Bahía cuentan con cuatro triunfos en fila: derrotaron a los Titans de Tennessee, a los Browns de Cleveland, a las Panthers de Carolina y a los Cardinals de Arizona.

Su último descalabro lo sufrieron a manos de los Rams de Los Angeles, coincidentemente, en la misma fecha que su rival obtuvo su última victoria.

El equipo de Kyle Shanahan ya tiene amarrada, matemáticamente, su clasificación a la postemporada, pero todavía pelea por la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Con un triunfo esta noche, le metería mucha presión a los Carneros y los Halcones Marinos.

Para los Potros, la situación es completamente diferente, ya que dejaron de pelear por el primer lugar del Sur de la Americana a estar fuera de los puestos de comodín.

Los Texanos y los Jaguares siguen estando por encima con 10 y 11 triunfos, respectivamente.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers