NFL: Estos son los favoritos a ganar en la Ronda de Comodines según las casas de apuesta

Este sábado empiezan los playoffs de la NFL con los primeros partidos de la Ronda de Comodines, en la primera serie de encuentros rumbo al Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Algunos partidos lucen más parejos que otros, pero para los aficionados estos suelen choques de pronóstico reservado.

Sin embargo, las casas de apuesta ya tienen a sus favoritos para ganar en esta primera ronda de playoffs.

LOS FAVORITOS A GANAR LA RONDA DE COMODINES

Según la página de apuestas de Caliente, estos son los momios de cada partido. El único en el que no hay un claro favorito es el duelo entre los Bills de Buffalo y los Jaguars de Jacksonville.

Los Ángeles Rams (-600) vs Carolina Panthers (+475): el conjunto angelino no solo es favorito en este juego, en Estados Unidos lo tienen como el segundo favorito a ganar el Super Bowl , solamente por detrás de los Seahawks de Seattle.

, solamente por detrás de los Seahawks de Seattle. Green Bay Packers (-118) vs Chicago Bears (+100): en el clásico más antiguo de la NFL, los dirigidos por Matt LaFleur parten como favoritos a pesar de las bajas y de que el partido se lleve a cabo en Soldier Field.

parten como favoritos a pesar de las bajas y de que el partido se lleve a cabo en Soldier Field. Buffalo Bills (-108) vs Jacksonville Jaguars (-108): el duelo entre Josh Allen y Trevor Lawrence es el único que presenta a los dos equipos en igualdad de condiciones para ganar según Caliente.

Trevor Lawrence y Josh Allen se enfrentarán en la Ronda de Comodines / Fotos: AP y AFP

San Francisco 49ers (+190) vs Philadelphia Eagles (-223): los campeones vigentes, a pesar de no tener un cierre de temporada ideal, se mantienen como favoritos para avanzar.

Los Ángeles Chargers (+170) vs New England Patriots (-200): la gran temporada de los Pats y la expectativa de ver a Drake Maye responder en escenarios importantes los deja como favoritos ante los Chargers.

responder en escenarios importantes los deja como favoritos ante los Chargers. Houston Texans (-163) vs Pittsburgh Steelers (+140): a pesar de conseguir el agónico triunfo en casa ante los Ravens, los Steelers tendrán que luchar contra el favorito de las casas de apuesta, que en este caso son los Texans, en parte por su gran defensiva.

