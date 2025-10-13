Chicago Bears sacan dramático triunfo sobre Washington Commanders

No fue exactamente el mismo drama que el "Ave María" que decidió el partido de estos equipos hace un año, pero Caleb Williams y los Bears superaron a Jayden Daniels y los Commanders con una anotación en la última jugada el lunes por la noche, con Chicago derrotando 25-24 a Washington gracias a un gol de campo de 38 yardas de Jake Moody.

Los Bears (3-2), que venían de su semana de descanso, extendieron su racha ganadora a tres juegos bajo la dirección del entrenador de primer año Ben Johnson.

Washington (3-3) continuó su patrón de alternar victorias y derrotas en 2025 y falló en la oportunidad de igualar a los campeones del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, en la cima del Este de la Conferencia Nacional.

Williams terminó con 17 de 29 para 252 yardas y un touchdown, luego lideró la serie final de nueve jugadas y 36 yardas que culminó con el cuarto gol de campo de Moody en una noche lluviosa.

Moody, firmado del equipo de práctica porque Cairo Santos estaba fuera por una lesión en el cuádriceps, hizo goles de campo de 47 y 48 yardas en el primer cuarto y de 41 en el tercero. Sin embargo, tuvo un intento de 48 yardas bloqueado en la primera jugada del cuarto período.

Moody fue cortado por los 49ers de San Francisco —quienes lo seleccionaron en la tercera ronda en 2023— este septiembre después de dos intentos fallidos en la semana uno.

Jayden Daniels lanzó su primera intercepción de la temporada y terminó con 19 de 16 para 211 yardas y tres pases de touchdown.

Hace 50 semanas, Washington derrotó a Chicago 18-15 con un pase de anotación de 52 yardas en la última jugada de Daniels a Noah Brown.

Esa jugada es conocida como el "Ave Maryland" en estas partes y como "Fail Mary" entre los fanáticos de los Bears, y llevó a Washington a un camino que los condujo al juego por el título de conferencia, mientras que inició una racha de diez derrotas consecutivas para Chicago.