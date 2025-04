Neón, orgulloso de compartir el ring con su más grande ídolo

En su corta carrera, Neón ha logrado cumplir algunos sueños, uno de los más especiales fue compartir escenario con Místico, su ídolo de la infancia.

Ese momento, por el que trabajó arduamente, le ha permitido recordar en cada presentación a su pequeña versión de 10 años que veía al también enmascarado como lo mejor de la lucha libre. “Es un sueño que jamás pensé cumplir tan pronto. Ver un luchador en la televisión, un ídolo, recordar que de niño jugaba con sus máscaras, sus muñecos... es especial. Hoy en día compartir vestidor, el ring y una agrupación con él es el resultado del trabajo. Veo al pequeño Neón de 10 años muy contento por pelear al lado de Místico y superar las dificultades”.

El gladiador agregó que en esa etapa de aficionado, replicaba los movimientos del Príncipe de Plata y Oro, lo que le trajo la prohibición de ver lucha libre. “Tuve muchos problemas en la escuela. En la parte de atrás del salón me imaginaba un ring y yo era Místico. Tenía la pose e intentaba hacer las llaves, los maestros le decían a mis padres que no me dejaran ver la lucha libre”.

Neón, quien formará parte de la cartelera especial para celebrar el Día del Niño en la Arena México, dijo sentirse orgulloso de ser ahora una de las figuras que los pequeños siguen. Leobardo Vázquez H.