Neón, el luchador que superó los problemas económicos para convertirse en estrella del CMLL

El camino de Neón, joven estrella de la lucha libre arrancó a la par de sus estudios de secundaria, etapa en la que además de superar las burlas por su estado físico, venció los problemas económicos para convertirse en esteta del CMLL.

El gladiador, quien gracias a su estilo se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes esas tardes de locura, en las que cruzaba con todo y útiles la Ciudad de México para llegar a los entrenamientos. “Salía de la secundaria e iba a la Arena México para entrenar. Llegaba con el uniforme y mis útiles, bien cargado viajaba en el metro; no me imaginaba que iba a llegar a ser alguien y podría trabajar en la empresa de mis sueños”, rememora.

Con un poco de nostalgia en su voz, pero orgulloso por el aprendizaje qué sumó en esos años, el luchador reveló que, debido a la falta de dinero, en muchas ocasiones tuvo que ingresar sin pagar al metro. “Le sufría. No traía para el metro y me saltaba los torniquetes para llegar a entrenar. Eso te hace valorar cosas, ahora lo pienso y es triste. Tenía que ir de metro Tacuba para metro Neza, la padecimos y mucha gente no se da cuenta. Bueno, sé que valió la pena”.

Neón recordó con emoción que con su primer sueldo pudo ayudar a su abuela y comprarse cosas que siempre soñó tener. “Le di una cantidad a mi abuelita, me fui a comprar ropa, tenis y una consola. Eran cosas que de más pequeño no podía comprarme, disfruté mucho ese primer sueldo en la Arena México. Nunca hay que dejar de luchar por los sueños”, aseguró.