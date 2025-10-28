NBA en México: Cómo conseguir boletos de última hora para el partido entre Mavericks y Pistons

La NBA vuelve a la Ciudad de México con uno de los duelos más esperados del año: el NBA Mexico City Game 2025 entre Dallas Mavericks vs Detroit Pistons, el 1 de noviembre de 2025 en la Arena CDMX.

Si intentaste conseguir boletos para el partido de la NBA en México y no lo lograste, no fuiste el único. Las entradas para el juego entre los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons, que se disputará el 1 de noviembre de 2025 en la Arena CDMX, ya se encuentran agotadas en la plataforma de Super Boletos después de las dinámicas de venta y preventa. Sin embargo, hay alternativas seguras para conseguir boletos de última hora .

Cómo fue la venta de boletos del NBA Mexico City Game 2025

Después del anuncio de este juego entre Mavericks y Pistons como parte de la temporada regular, la venta de boletos se realizó en varias etapas:

Registro anticipado: en el sitio oficial de la NBA, que daba acceso a la preventa.

en el sitio oficial de la NBA, que daba acceso a la preventa. Preventa con Banco Azteca: los días 7 y 8 de julio de 2025 exclusiva para tarjetahabientes del banco.

los días exclusiva para tarjetahabientes del banco. Preventa exclusiva NBA: los días 9 y 10 de julio de 2025 , solo para quienes se registraron previamente.

los días , solo para quienes se registraron previamente. Venta general: a partir del 11 de julio, a través de Superboletos, la plataforma oficial del evento.

Se acabaron los boletos para el NBA México City Game 2025 / Foto: NBA México

Sin embargo, aun hay algunos boletos en plataformas de reventa confiables.

Cómo comprar boletos de último minuto para la NBA en México

Los boletos oficiales vendidos a través de Superboletos ya están agotados, pero aún es posible encontrar entradas en plataformas seguras de reventa, como StubHub, que permiten comprar o revender boletos con respaldo y garantía de autenticidad.

Revisa aquí los boletos disponibles para el juego de la NBA en la Arena CDMX entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons este sábado 1 de noviembre.

La ventaja de usar un intermediario verificado es que las plataformas establecidas protegen al comprador para regresarle su dinero en caso de que algo salga mal con la transacción o los boletos resulten inválidos.

Recuerda que, después de hacer el pago a un revendedor informal, siempre existe la posibilidad de que el vendedor no envíe los boletos o entregue entradas falsas, ya sean físicas o digitales.

Una noche histórica para el basquetbol en México

El NBA Mexico City Game 2025 no es solo un partido: es parte de una historia que comenzó hace más de 30 años, cuando la liga celebró su primer juego en México en 1992.Desde entonces, la Ciudad de México se ha consolidado como la sede internacional más constante de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá, con más de 30 partidos entre pretemporada y temporada regular.

El enfrentamiento entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons reafirma ese lazo y mantiene viva una tradición que combina deporte, cultura y espectáculo. Además del partido, la Arena CDMX tendrá actividades especiales por el Día de Muertos y zonas interactivas para los aficionados.

Si no alcanzaste boletos esta vez, aún puedes vivir la experiencia desde casa .