Nathan Silva acepta respeto por Cruz Azul, pero confía en que Pumas saldrá a buscar la victoria

Los Pumas visitan al Cruz Azul esta noche en el estadio Cuauhtémoc con el único propósito de ganar, para no quedar eliminados del Apertura 2025 y sumar un nuevo fracaso en su más reciente y negro historial.

Para el equipo de Efraín Juárez, es indispensable quedarse con los tres puntos contra La Máquina, así asegurarían el último boleto para el Play-In.

Al interior del vestuario auriazul reconocen que será “un partido muy difícil”, aunque también entienden que la victoria les permitirá seguir con vida en el certamen.

“Tienen un buen equipo [los cementeros], son líderes y les tenemos respeto, [pero] creo que ellos también nos tienen respeto, porque tenemos nuestras armas y sabremos jugar con ellas para hacer un gran partido y salir con el triunfo, porque eso nos va a llevar al Play-In”, señaló Nathan Silva.

El líder de la zaga universitaria externó que él y sus compañeros están “enfocados en hacer un gran partido” en La Angelópolis, donde se realizará el encuentro, para quedarse con los tres puntos y así alcanzar su objetivo de clasificar, primeramente, al repechaje armando por la Liga MX.

“Tenemos que hacer un gran partido, tener mucho sacrificio en todos los sectores de la cancha, hay que realizar un gran trabajo colectivo y ser equilibrados para alcanzar nuestro triunfo y meternos en el Play-In. Es un partido muy importante para nosotros, todos estamos muy conscientes de eso”, puntualizó el brasileño que desde 2023 viste los colores universitarios.

El futbolista, de 28 años de edad, añadió que el partido contra la escuadra cementera se va a definir por los “detalles” y que una victoria les permitiría “salir fortalecidos en confianza” rumbo al Play-In, donde los Pumas sueñan todavía con estar.

Hoy, deben demostrar contra el mejor equipo del torneo que merecen clasificar, que merecen estar en la fase final del futbol mexicano.