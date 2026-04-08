Nashville SC vs América - EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Esta noche el América está obligado a vencer al Nashville en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas arrastran una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, entre Liga MX y Champions Cup, y el equipo de la MLS viene de perder contra el Chicago, pero es líder en la Conferencia Este y en la ronda pasada eliminó al Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

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Consciente de que el gol de visitante cuenta todavía en la eliminatoria y que el primer partido es en Estados Unidos, André Jardine aseguró en la previa que “queremos ser un equipo dominante, pero el rival jugando en casa tiene sus méritos. Identificamos la jerarquía del rival, será una prueba importante y esperamos estar a la altura del partido”.

Además, el América se encuentra abajo del Nashville en el historial, con dos derrotas en la Leagues Cup (2022 y 2023). Con la mente puesta en semifinales, las Águilas buscan la revancha.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

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NASHVILLE SC VS AMÉRICA: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 06:07 PM ¡EMPIEZA EL PARTIDO!