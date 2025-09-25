Si bien, la Ciudad de México y la carrera urbana en Chicago fueron excluidas, el próximo año será bastante especial para la NASCAR Cup Series, porque la gran sorpresa en el calendario fue la inclusión de la competencia en la Base Naval Coronado de San Diego.

Con motivo del 250 aniversario de la armada de Estados Unidos, los pilotos tendrán la posibilidad de correr entre los portaaviones, situación que emociona mucho a Chase Elliott, quien fue parte de los promocionales de esta competencia que promete ser icónica.

Lee también Nascar: El estadounidense Chase Elliott quiere volver a ser campeón

“Disfruté mucho estar ahí. Nunca había visitado San Diego, así que era la primera vez que lo hacía. Había mucha emoción y buena energía en torno al evento, quizá por la Base o por la gente que ayudó a organizarlo, pero me pareció que todo fue muy positivo”, dijo el piloto de Hendrick Motorsports en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Finalmente, reveló si fue complicado realizar el comercial entre tantos miembros de la armada estadounidense, debido a que tuvieron que hacer varias maniobras con los autos dentro de las instalaciones y convivir con todo ese personal, quienes suelen ser bastante serios, al menos bajo el ojo público.

Lee también El adiós de Nascar a México es temporal

“Obviamente, todos los miembros de la Marina estaban en servicio activo, estaban trabajando ese día o los llamaron para que trabajaran ese día. Esa gente es genial y estupenda. Espero ver a muchos de ellos cuando volvamos a competir”, finalizó Chase, con una enorme emoción.