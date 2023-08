Nahuel Guzmán rompe el silencio de todo lo que pasó en el juego contra Veracruz

El 18 de octubre de 2019, el futbol mexicano vivió uno de sus momentos más polémicos en el nuevo siglo. El escenario fue el estadio Luis 'Pirata' Fuente que albergó el duelo entre Veracruz y Tigres.

Aquella noche, los jugadores de los Tiburones Rojos protestaron en el arranque del partido, ante la falta de pagos que presentaba su directiva; sin embargo, "la huelga" se salió de control y perdieron el duelo ante los felinos.

Aunque esa vez, el cuadro norteño fue severamente señalado de "poco solidarios" ante sus colegas que exigían una resolución sobre el tema de sus pagos, aunque Nahuel Guzmán, portero de los Tigres, habló por primera vez sobre lo sucedido.

Lee también David Faitelson explota contra Jaime Lozano por culpa de Héctor Herrera: “Apuesta por retroceder”

"La persona encargada del gremio de futbolistas, organiza un grupo de whatsapp, con referentes y capitanes de la Liga MX; se toma la medida, frenan la fecha completa era complicado... Si de verdad queríamos protestar con un reclamo eficaz teníamos que parar la jornada y afrontar la consecuencia", declaró en entrevista para David Faitelson.

"La protesta era de un minuto de inactividad. Así estaba el trato, pero después nos encontramos con la novedad que querían tres minutos, entonces lo consultamos, hablamos en ese grupo de WhatsApp. Les dijimos que era sólo un minuto", agregó.

Lee también Nahuel Guzmán y Jorge Campos intercambiaron jerseys antes del Pumas-Tigres

Para Nahuel Guzmán fue injusto que se criticara a su equipo, cuando ya estaba el trato previamente.

"Me da bronca que la protesta no haya servido de nada. Para lo único que sirve ahora es para tachar a Tigres de mala fe... Lo más fácil era no jugar de su parte", concluyó.

Podrás escuchar todo el testimonio del arquero argentino, a partir del minuto 53.