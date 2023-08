Seis técnicos mexicanos olvidados en la Liga MX

Nada dura para siempre, es ley de vida y en el deporte está el claro ejemplo. Hay técnicos mexicanos que tocaron el cielo, vivieron momentos top en la Liga MX y ahora están en el olvido, en algunos casos a punto del retiro o ya viviendo en él, mientras que otros esperan con paciencia se les presente una oportunidad de dirigir de nueva cuenta.

La lista de los técnicos olvidados la encabeza Enrique “Ojitos” Meza, quien puso cimientos en la historia de Pachuca con cuatro títulos, abonó en el palmarés del Toluca con tres ligas, también estuvo con Atlas, Veracruz y estuvo cerca de sumar un título más con Cruz Azul, pero no lo logró. Hoy en día está metido cien por ciento en un proyecto personal; es amante de la lectura y busca dejar escritas sus vivencias.

Lee también Ángel Sepúlveda, el nuevo delantero de Cruz Azul

Hugo Sánchez

El primer técnico mexicano en lograr el bicampeonato en la Liga ya con torneos cortos instaurados fue Hugo Sánchez, con Pumas. Luego tuvo pasajes cortos con Pachuca y Necaxa, pero no pasó nada importante. Su último equipo fue Pachuca en el 2012, al cual no logró meter a la Liguilla y decidieron los directivos cesarlo. Desde entonces lo quieren acomodar en todos los equipos que no tienen técnico, pero se ha fracasado en el intento.

FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL

José Manuel “Chepo” De la Torre

Triunfó en Chivas, de igual manera en el Toluca en su primera etapa porque en la segunda estuvo lejos del éxito esperado. Dirigió a la Selección mexicana y se desgastó mucho por el entorno, hoy en día se le ve reunido de manera frecuente con amigos del futbol en espera de regresar a los primeros planos. Hoy es candidato para dirigir al Necaxa.

Lee también Luis García califica de “queda bien” a Jaime Lozano por posible regreso de Héctor Herrera a la Selección

José Manuel de la Torre lo pidió en el pasado Draft. Foto: Imago7

José Guadalupe Cruz

Hay un estratega que es considerado ‘bombero’, pero pese a que se han detectado varios ‘incendios’, no se ha logrado acomodar de nueva cuenta en la Liga MX, se trata del Profe Cruz, a quien en su momento lo buscaban equipos que tenían problemas de cociente. Salió airoso evitando el descenso de varios, pero los equipos con otro tipo de aspiraciones no lo veían con el perfil de ser protagonista con una mejor nómina. Ni cuando hizo campeón al Atlante, en 2007, le llegaron propuestas importantes. Hoy el Puebla lo tenía en la mira.

FOTO: TWITTER

Manuel Lapuente

Manuel Lapuente es otro de los estrategas de éxito en nuestro balompié, fue campeón con Puebla, Necaxa y América. Dirigió a la Selección Nacional en el mundial de Francia 98. En la Copa Confederaciones de 1999 jugada en México, logró el campeonato. Hoy Lapuente ya disfruta de su vida lejos de los aparadores y tiene de vez en cuando, alguna aparición pública.

Lee también Fiscalía de Nuevo León comenzó investigaciones sobre los incidentes relacionados a aficionados de Rayados

Raúl Arias

Finalmente hablamos de Raúl Arias, quien tiene una etiqueta difícil de igualar. Fue el único estratega mexicano en derrotar en competición oficial al Real Madrid, en aquél lejano Mundial de Clubes del 2000. En la historia del Necaxa tiene un lugar de honor, ya que colaboró en gran medida en el palmarés que hoy tiene la institución, porque entre sus títulos logrados está la final que le ganó al Guadalajara en el Invierno de 1998. También dirigió a Chivas, Tecos, San Luis, de los que ha probado suerte en el extranjero al no tener opciones en México, como en Perú y Guatemala.