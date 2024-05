André Jardine acepta que fue difícil para el América llegar a la final

André Jardine acepta que no fue fácil llegar a la final del Clausura 2024. El torneo fue un vaivén de emociones que supieron canalizar en el momento adecuado y ver quedado como líder, los beneficio para llegar a esta instancia.

En la Liguilla enfrentaron a Pachuca y Chivas, rivales que se les complicó tanto en la ida como en la vuelta, un solo tour donde cuatro, ahora la posición en la tabla ya no favorecerá por lo que saldrá un ganador sí o sí.

“Muy felices de llegar a este primer objetivo, siempre es difícil llegar a una Final más, para eso tuvimos que eliminar a rivales importantes, Pachuca y Chivas fueron durísimos, jugaron muy bien, valoramos mucho cada triunfo que tuvimos. La campaña que hicimos pesó a nuestro favor por definir en nuestra casa, eso acabó siendo muy importante. Todo el esfuerzo de la primera fase nos premió dentro de las eliminatorias”, puntualizó en brasileño en el día de medios.

Lee también Martín Anselmi asegura que no cambiará su estilo de juego en la final ante América

A pesar de que no han mostrado su mejor versión tanto en lo futbolístico como en el rendimiento, eso lo tiene sin cuidado: ““No concuerdo con el bajón del que se habla afuera porque la expectativa de América es ganar, gustar y golear, pero el futbol no es así, en estas instancias difícilmente vas a golear y debes defender bien, ser efectivo en momentos clave. Si no estuviéramos haciendo las cosas bien no estaríamos en otra final“.

André Jardine optimista con su plantel para vencer a Cruz Azul

Para el técnico del América, no es casualidad si están jugando una final en menos de seis meses, ya que eso se debe la trabajo, unión y compromiso de sus jugadores.

“Confiamos porque cuando llegas a dos finales consecutivas es porque haces las cosas bien, hay jugadores con experiencia, no será nada fácil, serán partidos duros que ya lo serían por ser Clásicos y al ser una Final lo torna más difícil. Confiamos en que tenemos condiciones para conseguir nuestro objetivo y jugar bien desde el primer partido”.

Finamente, el brasileño aseguró que no le gusta que se comparen las plantillas, ya que en el terreno d juego no importa si una es más cara que la otra.

“Las comparaciones no me gustan mucho porque no conozco a los jugadores de Cruz Azul, pero en América me gusta mucho la calidad del elenco que se formó, cada contratación nos tiene que hacer más fuertes, pero si me pides comparar, buscamos nada más hacernos más fuertes” .