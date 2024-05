Martín Anselmi asegura que no cambiará su estilo de juego en la final ante América

Martín Anselmi llegó con pocos reflectores a la Liga MX, fue criticado, insultado y agredido, hoy tiene a Cruz Azul en una final y la afición lo adora. No será fácil ganarla por todo lo implica su odiado rival.

Su estilo de juego fue tan atractivo en las primeras jornadas que sorprendió a propios y extraños. A mitad de torneo tuvo un bache negativo y fue precisamente contra América en la jornada 8, en la que perdieron y las dudas sobre su proyecto regresaron.

Pero un par de jornadas todo regresó a la calma y normalidad y hoy, el técnico argentino no piensa en modificarle a su parado técnico, un esquema que le ha funcionado y dado frutos.

“Nosotros llegamos atacar de una forma, ¿quién me asegura que si cambio la forma, ganaré el partido? Tenemos una esencia a la que no podemos traicionar y esa esencia nos acerca a ganar, no tiene fundamento, nosotros jugando así nos acerca a ganar. Creo en nuestra forma o esencia, al final hablamos de cosas distintas. Nos gusta tener la pelota y que no la tenga el rival, cada partido es distinto, cada rival tiene sistemas distintos, nosotros podemos elegir como atacar, y como defender. Queremos seguir ganando”, comentó Anselmi en el día de medios.

Anselmi se dijo motivado y agradece las muestras de cariño que la afición le ha dado y por lo que cada partido lo juegan con el corazón y eso se ve reflejado en el terreno de juego.

“Como equipo tenemos la responsabilidad de contagiar y si somos capaces de hacerlo, es porque jugamos con el corazón. Gracias (afición) porque ellos nos devuelven el cariño y lo que les digo, es que vamos a ganar con el corazón y lo hacemos bien”.

Willer Ditta en duda para la final

El defensor colombiano Willer Ditta no se ha recuperado de su fatiga muscular y al igual que en los partidos de las semifinales, su regreso al once titular es una incógnita.

“Con relación a Willer, (el jugador) completó los minutos finales. Estamos viendo su evolución”.