Nadadores con fructífero campamento en CNAR

El reciente campamento realizado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) marca un punto de inflexión para la natación mexicana y simboliza el inicio de una etapa bajo la nueva Federación Mexicana.

Después de más de 15 años sin un proyecto sólido de concentración y preparación centralizada, esta iniciativa representa un paso firme hacia la reconstrucción deportiva y estructural de la disciplina.

María Mata Cocco, vicepresidenta de la Federación, destacó que el objetivo principal fue “concentrar a los mejores nadadores del país para comenzar la temporada con una buena base aeróbica en la Ciudad de México, a dos mil 200 metros sobre el nivel del mar”.

El campamento se desarrolla desde el 7 y hasta el 18 de enero, con el trabajo de más de 25 nadadores (incluidos especialistas en aguas abiertas), seleccionados en el Campeonato Nacional de Curso Corto.

Durante la concentración, los deportistas han realizado seis días de doble sesión, cuatro de sesión única y un chequeo especial en la alberca del club Aquajitos, en Cuernavaca.

Mata Cocco explicó que dentro del CNAR se implementó un exhaustivo programa de evaluaciones médicas y físicas: Análisis de sangre, electrocardiogramas, estudios dentales, nutricionales, pruebas de salto y de esfuerzo, además de seguimiento quiropráctico y monitoreo de recuperación cardiaca.

En el aspecto técnico, se contó con el apoyo de la tecnología para realizar grabaciones y estudios biomecánicos. “Analizando los videos, se pueden ver los detalles a corregir de cada uno de los nadadores”, señaló la directiva.

Dos aspectos que para algunos especialistas faltaron y tendrán que trabajar en la nueva Federación son que no se cumplió con la duración óptima de 22 días para ser considerado un campamento de altura 100% provechoso, además de que la alberca de flujo no se utilizó.

Sin embargo, el campamento contrasta con la inercia y el abandono institucional de administraciones anteriores, que dejaron instalaciones de primer nivel sin uso, como una alberca biomecánica.