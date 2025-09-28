Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

La Selección Mexicana hace su presentación en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, esta tarde cuando se enfrente a Brasil.

El Tricolor, comandado por Eduardo Arce, jugará contra La Verdeamarela en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​.

En duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos, México buscará iniciar su camino con el pie derecho en la edición XXIV del Mundial Sub-20.

Sobre todo, porque Marruecos sorprendió y derrotó (2-0) a España en el otro compromiso del Grupo C, por lo que no puede comenzar la justa mundialista dejando puntos en el camino.

Además, en la Fecha 2, el rival de la Selección Mexicana será La Roja, quien estará necesitada de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de superar la Fase de Grupos.

El Tri se encuentra ante una oportunidad de demostrar que puede cumplir con las expectativas que se han generado a su alrededor.

Entre los nombres más destacados se encuentran Obed Vargas (Seattle Sounders), Elías Montiel (Pachuca), Alexei Domínguez (Pachuca), Hugo Camberos (Chivas), Yael Padilla (Chivas), Iker Fimbres (Monterrey) y la sensación del futbol mexicano: Gilberto Mora.

La cantidad de minutos que suman dichos jóvenes con sus respectivos equipos provoca que esta Selección Mexicana Sub-20 que tenga la atención, en espera de que se pueda conseguir un resultado favorable en territorio andino.

Sigue aquí el minuto a minuto del Brasil vs México del Mundial Sub-20

¡Arranca la segunda mitad! 🔥



¡Con todo en estos 45 minutos! 🙌



💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/Etc6YpnPVo — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 | Al medio tiempo, superamos a Brasil en posesión de la pelota 51% a 49%.



Un buen dato para ir con todo en la segunda mitad. 👏



💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/06fliCIo7Z — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

Partido cerrado e igualado al descanso. ⚽



Empate entre nuestra Selección y Brasil tras 45' minutos del debut Mundialista. 👏#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/IkhR2EWrmK — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 | Acá les dejo el GOOOOOL con el que abrimos el marcador en nuestro debut ante Brasil en el Mundial.



Alexéi luego de una gran jugada entre Gil Mora y Tahiel Jiménez.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/AoZqbbbwTG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️ 21' Gol de Brasil. Se empata el marcador con gol de Coutinho.



🇧🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️12' ¡Iba a ser un golazo!



Gran jugada de nuestro equipo que termina con un fierrazo de Gil Mora que pasa apenas desviado del marco rival.



🇧🇷 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️10' ¡Goooooool!



Abrimos el marcador gracias a un tanto de Alexéi Domínguez luego de una atajada del arquero brasileño a un cabezazo de Tahiel.



🇧🇷 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Para enmarcar. 🖼️



El XI Inicial de nuestro debut en el Mundial Sub-20 ante Brasil. 🙌



#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/ezUttQdjgD — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️¡Llegó la hora, arranca nuestro debut en el Mundial!



A dejarlo todo en la cancha contra Brasil.



🇧🇷 0-0 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/vROgftVVAZ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

¡Los elegidos para iniciar el camino al sueño! 🙏



Esta es la alineación de esta tarde para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. 🔥🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/MBGdPZ8gWy — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 | ¡A nada del debut en el Mundial! 😤📸



Ya llegamos al Estadio Nacional en Santiago para enfrentarnos a Brasil. 🇲🇽🆚🇧🇷#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/jsOWlTCOGX — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025