Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

La Selección Mexicana hace su presentación en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, esta tarde cuando se enfrente a Brasil.
El Tricolor, comandado por Eduardo Arce, jugará contra La Verdeamarela en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
En duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos, México buscará iniciar su camino con el pie derecho en la edición XXIV del Mundial Sub-20.
Sobre todo, porque Marruecos sorprendió y derrotó (2-0) a España en el otro compromiso del Grupo C, por lo que no puede comenzar la justa mundialista dejando puntos en el camino.
Además, en la Fecha 2, el rival de la Selección Mexicana será La Roja, quien estará necesitada de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de superar la Fase de Grupos.
El Tri se encuentra ante una oportunidad de demostrar que puede cumplir con las expectativas que se han generado a su alrededor.
Entre los nombres más destacados se encuentran Obed Vargas (Seattle Sounders), Elías Montiel (Pachuca), Alexei Domínguez (Pachuca), Hugo Camberos (Chivas), Yael Padilla (Chivas), Iker Fimbres (Monterrey) y la sensación del futbol mexicano: Gilberto Mora.
La cantidad de minutos que suman dichos jóvenes con sus respectivos equipos provoca que esta Selección Mexicana Sub-20 que tenga la atención, en espera de que se pueda conseguir un resultado favorable en territorio andino.