Más Información

Miguel Herrera y Costa Rica son eliminados del Mundial 2026; el 'Piojo' no pudo cumplir su objetivo

Miguel Herrera y Costa Rica son eliminados del Mundial 2026; el 'Piojo' no pudo cumplir su objetivo

Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Steelers confirma que Aaron Rodgers se fracturó la muñeca, pero aún podría jugar contra los Bears

Steelers confirma que Aaron Rodgers se fracturó la muñeca, pero aún podría jugar contra los Bears

Paulinho podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, asegura el DT de Portugal

Paulinho podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, asegura el DT de Portugal

A poco más de 200 días para que empiece el , ya son 42 países los que tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo, a espera de que se confirmen los últimos seis boletos.

Este martes, países como Haití, Panamá y Curazao firmaron su clasificación histórica en la última jornada de las Eliminatorias de CONCACAF. En Europa, esta fecha FIFA también dejó resultados dramáticos como el de Irlanda, que remontó y eliminó a Hungría.

El 5 de diciembre en Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de cómo quedarán conformados los grupos. Mientras tanto, te presentamos la lista completa de países clasificados.

Lee también

PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá

AFC (Asia)

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Qatar
  • Arabia Saudita

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

Conmebol (Sudamérica)

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

CAF (África)

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

UEFA (Europa)

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • Suiza
  • España
  • Escocia

Concacaf

  • Panamá
  • Curazao
  • Haití

Repechaje UEFA

  • Se conocerá en marzo 2026
  • Se conocerá en marzo 2026
  • Se conocerá en marzo 2026
  • Se conocerá en marzo 2026

Repechaje Intercontinental

  • Se conocerá en marzo 2026
  • Se conocerá en marzo 2026

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS