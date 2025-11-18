Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

Más Información
A poco más de 200 días para que empiece el Mundial 2026, ya son 42 países los que tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo, a espera de que se confirmen los últimos seis boletos.
Este martes, países como Haití, Panamá y Curazao firmaron su clasificación histórica en la última jornada de las Eliminatorias de CONCACAF. En Europa, esta fecha FIFA también dejó resultados dramáticos como el de Irlanda, que remontó y eliminó a Hungría.
El 5 de diciembre en Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de cómo quedarán conformados los grupos. Mientras tanto, te presentamos la lista completa de países clasificados.
PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026
- México
- Estados Unidos
- Canadá
AFC (Asia)
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Qatar
- Arabia Saudita
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
Conmebol (Sudamérica)
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
CAF (África)
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Senegal
UEFA (Europa)
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- Suiza
- España
- Escocia
Concacaf
- Panamá
- Curazao
- Haití
Repechaje UEFA
- Se conocerá en marzo 2026
- Se conocerá en marzo 2026
- Se conocerá en marzo 2026
- Se conocerá en marzo 2026
Repechaje Intercontinental
- Se conocerá en marzo 2026
- Se conocerá en marzo 2026
