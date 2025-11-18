Mundial 2026: Ya son 42 países los clasificados a la Copa del Mundo; esta es la lista completa

A poco más de 200 días para que empiece el Mundial 2026, ya son 42 países los que tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo, a espera de que se confirmen los últimos seis boletos.

Este martes, países como Haití, Panamá y Curazao firmaron su clasificación histórica en la última jornada de las Eliminatorias de CONCACAF. En Europa, esta fecha FIFA también dejó resultados dramáticos como el de Irlanda, que remontó y eliminó a Hungría.

El 5 de diciembre en Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de cómo quedarán conformados los grupos. Mientras tanto, te presentamos la lista completa de países clasificados.

PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

México

Estados Unidos

Canadá

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Qatar

Arabia Saudita

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

Conmebol (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

CAF (África)

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

UEFA (Europa)

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

España

Escocia

Concacaf

Panamá

Curazao

Haití

Repechaje UEFA

Se conocerá en marzo 2026

Se conocerá en marzo 2026

Se conocerá en marzo 2026

Se conocerá en marzo 2026

Repechaje Intercontinental

Se conocerá en marzo 2026

Se conocerá en marzo 2026

