En el Mundial de 2026, la segunda jornada de la Fase de Grupos continuará este fin de semana. Entre el sábado, 20 de junio, y domingo, 21 de junio, se disputarán ocho partidos. De ellos, solo dos podrán verse por televisión abierta: Países Bajos contra Suecia y España versus Arabia Saudita.

La fiesta mundialista también permanecerá en México, después de la victoria del Tricolor en el Estadio Guadalajara, ya que las selecciones de Túnez y Japón se medirán en el Estadio Monterrey para cerrar la agenda de este sábado.

Estos son los duelos que se disputarán a lo largo del fin de semana, correspondientes a los Grupos E, F, G y H.

Lee también El sueño cumplido por César “El Chino” Huerta, en su tierra

Selección de Japón en entrenamiento, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

La agenda mundialista con los partidos que se transmitirán este fin de semana

Sábado, 20 de junio

Países Bajos vs Suecia | Grupo F | Estadio de Houston | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX , Canal 5 , TUDN y Azteca 7 .

vs | Grupo F | Estadio de Houston | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de , , y . Alemania vs Costa de Marfil | Grupo E | Estadio de Toronto | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo E | Estadio de Toronto | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de Ecuador vs Curazao | Grupo E | Estadio de Kansas City | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo E | Estadio de Kansas City | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de Túnez vs Japón | Grupo F | Estadio de Monterrey | 22:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

Domingo, 21 de junio

[Publicidad]

España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX , Canal 5 , TUDN y Azteca 7 .

vs | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de , , y . Bélgica vs Irán | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Nueva Zelanda vs Egipto | Grupo G | Estadio BC Place de Vancouver | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.