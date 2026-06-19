[Publicidad]
En el Mundial de 2026, la segunda jornada de la Fase de Grupos continuará este fin de semana. Entre el sábado, 20 de junio, y domingo, 21 de junio, se disputarán ocho partidos. De ellos, solo dos podrán verse por televisión abierta: Países Bajos contra Suecia y España versus Arabia Saudita.
La fiesta mundialista también permanecerá en México, después de la victoria del Tricolor en el Estadio Guadalajara, ya que las selecciones de Túnez y Japón se medirán en el Estadio Monterrey para cerrar la agenda de este sábado.
Estos son los duelos que se disputarán a lo largo del fin de semana, correspondientes a los Grupos E, F, G y H.
Lee también El sueño cumplido por César “El Chino” Huerta, en su tierra
La agenda mundialista con los partidos que se transmitirán este fin de semana
Sábado, 20 de junio
- Países Bajos vs Suecia | Grupo F | Estadio de Houston | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.
- Alemania vs Costa de Marfil | Grupo E | Estadio de Toronto | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Ecuador vs Curazao | Grupo E | Estadio de Kansas City | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Túnez vs Japón | Grupo F | Estadio de Monterrey | 22:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
Domingo, 21 de junio
[Publicidad]
- España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.
- Bélgica vs Irán | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Nueva Zelanda vs Egipto | Grupo G | Estadio BC Place de Vancouver | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
[Publicidad]
Más información
Opinión
Bam Rodríguez, un fuera de serie
Universal Deportes
Mundial 2026: ¿Qué partidos de la Fase de Grupos se jugarán este fin de semana?
Nación
CNTE perfila fin de la huelga nacional tras bono; maestros comienzan a levantar plantón en CDMX
Estados
Fiscalía de Jalisco investiga agresión contra estudiante en Lagos de Moreno; fue golpeada y atropellada afuera de secundaria