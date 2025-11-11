Más Información

Mundial 2026: ¿Qué países pueden clasificar en esta Fecha FIFA?

Mundial 2026: ¿Qué países pueden clasificar en esta Fecha FIFA?

Faltan 212 días para que comience la en México, Estados Unidos y Canadá, y aún hay muchos lugares por ocupar para las Selecciones de las diferentes confederaciones. En esta última fecha FIFA del año, algunas de ellas podrán asegurar su boleto, mientras otros ya piensan en el repechaje.

Potencias como Francia, Portugal o España son algunas de las selecciones que podrían asegurar su lugar en el próximo Mundial si se dan algunos resultados en esta fecha FIFA.

A continuación, te presentamos la lista de países que buscan su boleto al torneo de naciones más importante del mundo.

¿QUÉ SELECCIONES PUEDEN CLASIFICARSE AL MUNDIAL EN ESTA FECHA FIFA?

  • Francia: Se clasifica si vence a Ucrania
  • Suiza: Se clasifica si vence a Suecia y Kosovo no le gana a Eslovenia, o si empata y Kosovo pierde.
  • Bélgica: Se clasifica si vence a Kasajistán
  • Países Bajos: Se clasifica si supera a Polonia
  • Austria: Se clasifica si vence a Chipre, siempre y cuando Bosnia y Herzegovina no gane ante Rumania
  • Honduras: Clasifica si derrota a Nicaragua y Costa Rica empata con Haití
  • Jamaica: Clasifica si gana contra Trinidad y Tobago y Curazao pierde ante Bermudas
  • Portugal: Se clasifica si vence a la República de Irlanda, o si empata y Hungría no gana contra Armenia
  • Noruega: Se clasifica si gana ante Estonia e Italia no vence a Moldavia, o si empata e Italia pierde
  • España: Se clasifica si gana contra Georgia y Turquía empata o pierde ante Bulgaria

¿CONTRA QUIÉN Y CUÁNDO JUEGA MÉXICO EN ESTA FECHA FIFA?

El Tri, que ya tiene su boleto asegurado por ser país anfitrión, tendrá dos partidos amistosos en esta fecha FIFA, uno de ellos en territorio mexicano.

México vs Uruguay

  • Día: sábado 15 de noviembre
  • Hora: 19:00 horas
  • Estadio: TSM Corona

México vs Paraguay

  • Día: martes 18 de noviembre
  • Hora: 19:30 horas
  • Estadio: Alamodome

