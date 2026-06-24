Este miércoles, 24 de junio, Haití se despedirá de la Copa del Mundo de 2026 frente a Marruecos. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido, correspondiente a la tercera fecha de la Fase de Grupos, desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo llegarán Marruecos y Haití a la tercera fecha de la Fase de Grupos?

Haití siente una "decepción enorme" por quedar eliminado del Mundial 2026, aunque demostró que mereció participar en la máxima cita del fútbol, consideró su entrenador, Sébastien Migné, tras perder 3-0 ante Brasil en Filadelfia.

Con la derrota, que se suma al revés 1-0 ante Escocia en el debut, la selección haitiana se convirtió en la primera eliminada en Norteamérica 2026.

Cerrará su primera participación en 52 años en una Copa del Mundo, desde Alemania Federal 1974, el miércoles contra Marruecos en Atlanta.

"Esta noche la decepción es enorme, aunque se trate de Brasil. Hay que reconocer la calidad del rival y aprender de este tipo de situaciones para volver más fuertes", dijo el técnico francés en una rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field.

"Y volver más fuertes será dentro de cinco días, contra otro gran equipo, semifinalista de la última edición (del Mundial). Tendremos que estar a la altura y hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos", apuntó.

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A pesar de la eliminación precoz, Migné aseguró que cumplió la "misión" encargada por los directivos de la federación haitiana: regresar al país a un Mundial.

"No podemos menospreciar esto cuando se trata de Haití. Hoy estuvimos en el escenario más grande del mundo, frente a uno de los mejores equipos del mundo (...) Creo que fuimos adversarios valientes. Lamentablemente, no fue suficiente. Nos faltó un poco más", señaló.

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Selección de Haití calentando, previo al partido contra Marruecos en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

En la víspera del último partido de la fase de grupos ante Haití -ya eliminada-, el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, afirmó el martes que "el objetivo es ganar el partido" para terminar en el primer puesto, actualmente ocupado por Brasil, por diferencia de goles.

"No vamos a cambiar nada, con la misma ambición, el mismo respeto; Haití es un muy buen equipo, le planteó problemas" a Escocia (1-0) y a Brasil (3-0), sostuvo el seleccionador.

De cara a lo que viene, "estamos preparados sea cual sea el rival, hemos demostrado a todo el mundo que tenemos la capacidad, no estoy centrado en un rival en particular" en estos dieciseisavos de final, cuya clasificación aún no está asegurada al 100%.

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El empate contra Brasil (1-1) "nos sirvió de referencia para un partido contra una gran selección, no nos proyectamos sobre Países Bajos, sabiendo que Japón también jugó muy bien", añadió, en relación a dos probables rivales en la próxima ronda.

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