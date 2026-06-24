Paradójicamente, el partido que marcó el fracaso más rotundo de la Selección Mexicana en casi medio siglo, también sirvió como arranque de una racha positiva nunca antes vista en la historia de la Copa del Mundo.

El 30 de noviembre de 2022, el Tricolor se despidió en la fase de grupos del Mundial efectuado en Qatar. No quedaba eliminado en la primera ronda desde Argentina 1978. Aquella victoria sobre Arabia Saudita (2-1) en el estadio Lusail no fue suficiente.

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Jesús Gallardo en entrenamiento con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Lo único rescatable es que —en la estadística— queda como un triunfo, el cual se ha unido a los obtenidos en Norteamérica 2026 sobre Sudáfrica (2-1) y Corea del Sur (1-0). Es decir, el combinado nacional acumula tres éxitos consecutivos en partidos de Mundial, su mejor racha en la historia.

El Tricolor unió victorias en México 1970 (El Salvador y Bélgica), Corea del Sur-Japón 2002 (Croacia y Ecuador) y Rusia 2018 (Alemania y Corea del Sur), pero jamás había hilado tres, ni siquiera al contar la edición previa o anterior.

Esta noche, en casa, tiene la opción de llegar a cuatro.

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