Houston.— Después del 2-2 con Japón, Países Bajos se medirá con Suecia sin margen de error, en una prueba de alta exigencia contra unos suecos que arrollaron 5-1 a Túnez en su debut.

La Naranja Mecánica necesitará una mayor aportación de su delantera, en la que Donyell Malen y Cody Gakpo disputaron un partido deslucido frente a Japón.

En este sentido, Koeman podría aportar cambios en su once inicial y apostar por Memphis Depay desde el comienzo, o por una carta radicalmente distinta a nivel táctico como Wout Weghorst.

El potente delantero del Ajax garantizaría a los neerlandeses poderío físico en el área, tanto en ataque como en defensa a la hora de contener a los Vikingos.

Porque el seleccionado sueco arrancó su Mundial de la mejor forma, con una prueba de fuerza frente a Túnez, que despidió a su técnico luego del 5-1.

Alexander Isak, delantero del Liverpool, y Viktor Gyökeres, campeón de Inglaterra con el Arsenal, lideran la delantera de una Suecia que no se pone límites.

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Contra Túnez, Suecia firmó la segunda mejor goleada de su historia y la primera desde 1938, cuando arrolló 8-0 a Cuba en el Mundial organizado por Francia.

El seleccionado dirigido por el británico Graham Potter llegó a este Mundial con grandes ambiciones y un equipo bastante joven que ya pasó página después del adiós de Zlatan Ibrahimovic.

Gyökeres anotó 14 goles en la Premier League, y también alcanzó la última final de la Champions League, perdida contra el Paris Saint-Germain.

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Isak, de 27 años, se incorporó al Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros y en este Mundial ha respondido.

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