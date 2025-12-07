Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de México en dieciseisavos de final

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje de UEFA entre Irlanda, Macedonia del Norte, República Checa y Dinamarca visitarán el estadio Azteca y el estadio Akron antes de ver en qué posición terminará el Tri antes de la fase final.

A pesar de las opiniones divididas entre quienes creen que México es amplio favorito sobre sus rivales y quienes no, la expectativa en la Federación Mexicana de Futbol es que los dirigidos por Javier Aguirre clasifiquen en primer lugar.

Lee también Vecinos de Santa Úrsula convocan a una posada contra la Copa del Mundo; denuncian que “es el Mundial del despojo”

Una de las grandes incógnitas históricas en la afición tricolor es pensar qué hubiera pasado si México jugaba la fase final de los Mundiales 1970 y 1986 en el Coloso de Santa Úrsula. En el primero, el Tri cayó en el estadio Nemesio Diez ante Italia y en el segundo, la eliminación fue en el estadio Universitario de Nuevo León ante Alemania.

Para que México sea local en el estadio Azteca en los dieciseisavos de final, deberá terminar la fase de grupos en primer lugar. Sin embargo, si queda en segundo o tercer lugar, tendría que viajar a Estados Unidos para buscar el pase a octavos de final.

A continuación, te presentamos las posibles combinaciones y rivales de la Selección Mexicana en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lee también Antonio Mohamed descarta a Alexis Vega para jugar con Toluca la final del Apertura 2025

POSIBLES RIVALES DE MÉXICO EN DIECISEISAVOS DE FINAL EN EL MUNDIAL 2026

Si México es líder del grupo A, enfrentaría al tercer lugar de los siguientes grupos:

C: Brasil, Marruecos, Haití o Escocia

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil o Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Túnez o el clasificado del repechaje de UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay

I: Francia, Senegal, Noruega o el ganador del repechaje FIFA entre Bolivia, Surinam o Irak.

Si México termina en segundo lugar, enfrentaría al segundo lugar del grupo B, conformado por Canadá, Qatar, Suiza y el Ganador UEFA A (Italia vs. Irlanda del Norte -Gales vs. Bosnia). Sin embargo, este partido se jugaría en Los Ángeles.

Finalmente, si el Tri termina en tercer lugar, se enfrentaría al líder del Grupo E o del grupo G en Seattle o Boston.

Lee también Gerardo Arteaga se "engancha" con publicación del Toluca que se burla de Sergio Ramos