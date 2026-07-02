Universal Deportes | 01-07-26 | 17:27 | Actualizada | 01-07-26 | 18:58 |

La Copa del Mundo continúa con emociones este miércoles y, tras la clasificación de Inglaterra y Bélgica a los octavos de final, ha llegado el momento de conocer al último equipo que se unirá a la siguiente ronda. Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina protagonizarán un duelo decisivo en el que ambos buscarán mantener vivo el sueño mundialista y dar un paso más hacia la gloria.

Después de una fase de grupos que elevó las expectativas en torno a su desempeño, la selección estadounidense regresa al terreno de juego con la misión de confirmar su crecimiento y seguir avanzando en el torneo organizado por la FIFA. Impulsado por el apoyo de su afición y con la ventaja de jugar en casa, el conjunto de las Barras y las Estrellas espera imponer condiciones desde el primer minuto para convertirse en uno de los protagonistas de la jornada.

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Bosnia y Herzegovina afronta este compromiso como una de las selecciones revelación del torneo. Tras superar una exigente fase de grupos, el combinado balcánico ha demostrado carácter, solidez defensiva y capacidad para competir ante rivales de mayor tradición internacional. Con una generación de futbolistas que mezcla experiencia y juventud, el equipo europeo llega motivado y convencido de que puede dar un nuevo golpe sobre la mesa al buscar su clasificación a los octavos de final.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 06:56 PM

Fin del Primer Tiempo

Luego de los primeros 45 minutos, Estados Unidos derrota (1-0) a Bosnia 


Universal Deportes 06:45 PM

Goooool de Estados Unidos

Estados Unidos marca el primero en el juego en los último minutos del primer tiempo

Universal Deportes 06:30 PM

Min 29 Estados Unidos toma el control

Con mejores jugadores en la cancha, Estados Unido está controlando el juego


Universal Deportes 06:13 PM

Min 15 Bosnia con las más claras

Luego de los primeros minutos de presión de Estados Unidos, Bosnia nivela y ya tuvo opciones 


Universal Deportes 06:00 PM

Comienza el partido

Estados Unidos y Bosnia comienzan las acciones del juego en San Francisco 

Universal Deportes 05:26 PM

Los equipos ya calientan en la cancha

Los futbolistas han comenzado su etapa de calentamiento con miras al silbatazo inicial 

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