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Amigos de EL UNIVERSAL Deportes, aquí pueden seguir el Minuto a Minuto del partido entre Escocia y Brasil de la Jornada 3 del Grupo C de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Sigue aquí el minuto a minuto del Escocia vs Brasil
Universal Deportes 03:46 PM
Mundial 2026: Escocia vs Brasil – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo C
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