Universal Deportes | 24-06-26 | 15:50 | Actualizada | 24-06-26 | 15:50 |

Amigos de EL UNIVERSAL Deportes, aquí pueden seguir el Minuto a Minuto del partido entre Escocia y Brasil de la Jornada 3 del Grupo C de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sigue aquí el minuto a minuto del Escocia vs Brasil

Universal Deportes 03:46 PM

Mundial 2026: Escocia vs Brasil – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo C

Google News

[Publicidad]