Tras jugar en ciudades mexicanas, la República Checa y Sudáfrica, los rivales de la Selección Nacional, se trasladan a Estados Unidos (Atlanta).

Los sudafricanos fueron ampliamente superados por el Tricolor en un partido en el que acabaron con nueve hombres por expulsiones, en la inauguración de la Copa del Mundo.

Por su parte, los checos no supieron preservar una ventaja inicial y cayeron ante los coreanos.

Se esperan reajustes en ambos equipos. Los europeos necesitan encontrar socios para el atacante Patrick Schick. Sudáfrica tendrá que modificar el mediocampo: Themba Zwane y Siphephelo “Yaya” Sithole vieron la roja directa en el debut.

Chequia vs Sudáfrica EN VIVO aquí

Sigue aquí todas las acciones del encuentro entre República Checa y Sudáfrica.

Universal Deportes 11:45 AM GOL DE SUDÁFRICA De penalti, Sudáfrica lo empata al minuto 83; Teboho Mokoena hizo el tanto de la igualada

Universal Deportes 10:53 AM FIN DEL PRIMER TIEMPO La Selección Chequia vence por la mínima a Sudáfrica en Atlanta