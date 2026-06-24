Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina vs Qatar – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo B

Bosnia y Herzegovina y Qatar disputan un partido bastante atractivo en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los bosnioherzegovinos y los qataríes se enfrentan en el estadio Seattle con la ilusión de clasificar a los dieciseisavos del Mundial.

Luego de las dos primeras fechas, ambas selecciones tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, por lo que saldrán a buscar los tres puntos.

La representante de Europa llega a este compromiso tras haber empatado (1-1) con Canadá, en su presentación en la justa mundialista, y luego de haber sido goleado (4-1) por Suiza en la segunda fecha.

Con estos dos resultados, cuenta con un punto y una diferencia de goles de -3, por lo que se ubica en la tercera posición del Grupo B.

Mientras que Qatar empató (1-1) con los suizos en el primer juego del torneo veraniego y después fue humillado (6-0) por Canadá.

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Con el punto obtenido en su primer duelo y con la diferencia de -6, se encuentra en el fondo de la tabla de este sector.

Este encuentro será crucial para estas dos escuadras porque tiene la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros lugares.

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Sin embargo, tanto para Bosnia y Herzegovina como para Qatar es indispensable ganar y ya no recibir tantos goles para tener más posibilidades de poder quedarse con uno de esos ocho boletos que están disponibles.

Cabe resaltar que la victoria también les permitiría alcanzar a alguna de las otras selecciones del sector, en dado caso de que pierda, pero la diferencia de goles y el resultado directo en sus duelos determinaría quien avanzaría entre las 32 mejores del certamen.

Por otro lado, si terminan empatado, prácticamente, las dos escuadras se estarían despidiendo de Norteamérica 2026, por lo que este duelo en Estados Unidos toma mayor relevancia y las obliga a quedarse con las tres unidades sí o sí.

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Es importante aclarar que la transmisión de este partido, en nuestro país, será de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto del Bosnia y Herzegovina vs Qatar