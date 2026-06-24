Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina vs Qatar – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo B

Universal Deportes | 24-06-26 | 12:45 | Actualizada | 24-06-26 | 12:45 |

Bosnia y Herzegovina y Qatar disputan un partido bastante atractivo en la última jornada de la fase de grupos de la .

Los bosnioherzegovinos y los qataríes se enfrentan en el estadio Seattle con la ilusión de clasificar a los dieciseisavos del Mundial.

Luego de las dos primeras fechas, ambas selecciones tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, por lo que saldrán a buscar los tres puntos.

La representante de Europa llega a este compromiso tras haber empatado (1-1) con Canadá, en su presentación en la justa mundialista, y luego de haber sido goleado (4-1) por Suiza en la segunda fecha.

Con estos dos resultados, cuenta con un punto y una diferencia de goles de -3, por lo que se ubica en la tercera posición del Grupo B.

Mientras que Qatar empató (1-1) con los suizos en el primer juego del torneo veraniego y después fue humillado (6-0) por Canadá.

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Con el punto obtenido en su primer duelo y con la diferencia de -6, se encuentra en el fondo de la tabla de este sector.

Este encuentro será crucial para estas dos escuadras porque tiene la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros lugares.

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Sin embargo, tanto para Bosnia y Herzegovina como para Qatar es indispensable ganar y ya no recibir tantos goles para tener más posibilidades de poder quedarse con uno de esos ocho boletos que están disponibles.

Cabe resaltar que la victoria también les permitiría alcanzar a alguna de las otras selecciones del sector, en dado caso de que pierda, pero la diferencia de goles y el resultado directo en sus duelos determinaría quien avanzaría entre las 32 mejores del certamen.

Por otro lado, si terminan empatado, prácticamente, las dos escuadras se estarían despidiendo de , por lo que este duelo en Estados Unidos toma mayor relevancia y las obliga a quedarse con las tres unidades sí o sí.

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Es importante aclarar que la transmisión de este partido, en nuestro país, será de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto del Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Universal Deportes 12:42 PM

Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina vs Qatar – EN VIVO – Jornada 3 – Grupo B

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