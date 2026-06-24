Vancouver.— Canadá y Suiza se enfrentarán en un duelo directo por el liderato del Grupo B, un partido que puede permitir por primera vez a los canadienses acceder a una ronda eliminatoria.

Los dos equipos llegan con cuatro puntos en el sector, pero Canadá encabeza el grupo, por mejor diferencia de goles.

El empate le bastaría a Canadá para acabar primera y asegurarse una clasificación histórica, pero el equipo de Jesse Marsch llega al cierre de la fase de grupos con una mezcla de euforia e inquietud.

La goleada a Qatar supuso la primera victoria en una Copa del Mundo, una noche de desahogo para una selección que en 1986 y 2022 se marchó sin puntos.

La celebración, sin embargo, quedó marcada por la lesión de Ismael Koné, que sufrió una fractura por una entrada de Assim Madibo. Marsch admitió que la baja debilita a su equipo y definió al centrocampista como una pieza esencial por su energía, conducción y capacidad para romper líneas.

El golpe obliga al seleccionador canadiense a reajustar el centro del campo. Nathan Saliba, que entró por Koné contra Qatar y marcó después, aparece como la alternativa más natural, aunque Marsch también cuenta con Stephen Eustáquio, Mathieu Choiniere y Jonathan Osorio. La otra incógnita canadiense es Alphonso Davies. El capitán no ha disputado aún minutos en el torneo por una lesión en los isquiotibiales.

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Suiza llega con un escenario claro: necesita ganar para arrebatar el primer puesto a Canadá. El empate le dejaría previsiblemente segunda, con un camino en teoría más incómodo en la fase eliminatoria.

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