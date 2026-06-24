Suiza y Canadá disputan uno de los partidos más atractivos de la Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sobre la cancha del estadio Vancouver, los suizos y los canadienses se enfrentan con el objetivo de quedarse con el primer lugar del Grupo B.

Ambas selecciones, se encuentran empatados con cuatro puntos, por lo que tienen la intención de no moverse de puesto y avanzar a los dieciseisavos de final.

Los de la Hoja de Maple empataron (1-1) con Bosnia y Herzegovina en su primer compromiso y humillaron (6-0) a Qatar en el segundo, por lo que aspiran a quedarse en la cima de la clasificación, gracias a la diferencia importante de goles (+6) con la que cuentan.

Por su parte, la escuadra europea igualó (1-1) con la asiática y goleó (4-1) a los bosnioherzegovinos; aunque, su diferencia de goles es menor (+3) que la de los canadienses, por lo que se encuentran en la segunda posición de la tabla.

Para los dos equipos, es fundamental quedarse con los tres puntos, ya que sus otros dos rivales en el grupo tienen uno cada uno, por lo que podrían alcanzar al que pierda con cuatro en casa de obtener un triunfo en el otro encuentro.

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Cabe resaltar que está será apenas la segunda ocasión que Suiza y Canadá se enfrenten en la historia.

La primera fue en mayo de 2022, en un partido amistoso, donde los canadienses se quedaron con el triunfo (1-3).

Por tal motivo, esta será la primera vez que se vean las caras en un duelo oficial y vaya formarse medirse, nada más y nada menos que en una Copa del Mundo de la FIFA.

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