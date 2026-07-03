Egipto y Australia se juegan el pase a los Octavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el estadio Dallas, en uno de los partidos más igualados de la jornada.

Ambas selecciones han tenido un sólido camino en el certamen internacional, y buscan seguir con su sueño de avanzar y colarse en la siguiente ronda.

Egipto llega con confianza después de terminar invicto en el Grupo G. Consiguieron la primera victoria mundialista de su historia al derrotar a Nueva Zelanda y después empataron ante Bélgica e Irán.

Australia, por su parte, ha sido una de las sorpresas luego de avanzar como segundos de su grupo tras vencer a Turquía, empatar con Paraguay y caer únicamente ante Estados Unidos.

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Australia vs Egipto EN VIVO hoy

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