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Egipto y Australia se juegan el pase a los Octavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el estadio Dallas, en uno de los partidos más igualados de la jornada.
Ambas selecciones han tenido un sólido camino en el certamen internacional, y buscan seguir con su sueño de avanzar y colarse en la siguiente ronda.
Egipto llega con confianza después de terminar invicto en el Grupo G. Consiguieron la primera victoria mundialista de su historia al derrotar a Nueva Zelanda y después empataron ante Bélgica e Irán.
Australia, por su parte, ha sido una de las sorpresas luego de avanzar como segundos de su grupo tras vencer a Turquía, empatar con Paraguay y caer únicamente ante Estados Unidos.
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Australia vs Egipto EN VIVO hoy
Universal Deportes 01:57 PM
NOS VAMOS A TIEMPO EXTRA
1-1 final, y habrá 30 minutos más de futbol
Universal Deportes 01:55 PM
ATAJADÓN DE AUSTRALIA
Tras un centro de Salah, Egipto estuvo cerca de ganar el partido
Universal Deportes 01:45 PM
MINUTOS FINALES
Últimos 10 minutos de partido, el empate a un gol prevalece
Universal Deportes 01:37 PM
AUSTRALIA DOMINA
Los australianos muestran claro dominio sobre Egipto, lo quieren ganar en los 90 minutos
Universal Deportes 01:29 PM
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Minutos trabados en el segundo tiempo, 1-1 en el marcador
Universal Deportes 01:17 PM
GOOOOL DE AUSTRALIA
Al minuto 54, gol en propia puerta de Egipto, que empata 1-1 el juego
Universal Deportes 01:07 PM
ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO
Los segundos 45 minutos para avanzar a Octavos de final ya se juegan
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