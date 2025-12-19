Monterrey será sede del Super Bowl LX Experience; el Estadio Banorte recibirá la fiesta de la NFL

La NFL anunció que la Super Bowl LX Experience se celebrará en el Estadio Banorte de Monterrey como parte de las fiestas oficiales que se realizarán para el Super Tazón que se jugará el domingo, 8 de febrero de 2026.

Además de México, la fiesta se extenderá hasta Brasil, Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Australia.

"Las ciudades participantes son Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Toronto (Canadá), Colonia (Alemania), Monterrey (México), Madrid (España) y Londres (Reino Unido)", adelantó la NFL.

La venta de boletos iniciará el lunes, 22 de diciembre, con un precio de 500 pesos para adultos y 350 pesos para niños.

"Para que los aficionados del futbol americano puedan disfrutar del Super Bowl LX en pantalla gigante, con toda la acción en vivo desde la Bahía de San Francisco, además de música, comida y bebida, souvenirs de la Liga, regalos y experiencias exclusivas", prometió la NFL.

