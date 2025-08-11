MLB: Marcelo Mayer llevará al Rayo McQueen al diamante; el infielder presentó su bat para el Players Weekend

El pelotero de ascendencia mexicana, Marcelo Mayer, dio a conocer el diseño de bat que utilizará para el Players Weekend en la Major League Baseball (MLB). El infielder de los Red Sox de Boston llevará a un icónico personaje de Disney Pixar a la caja de bateo.

Con la propuesta de hacer más relajados los juegos de beisbol, al menos por un fin de semana. Las Grandes Ligas implementó este evento anual en donde los beisbolistas personalizan su indumentaria con diseños atrevidos y únicos que reflejen su personalidad y que, además, apoyan a causas benéficas.

Para este fin de semana, Mayer — quien apunta a representar a México en el próximo Clásico Mundial de Beisbol — eligió a un querido personaje de una saga de películas producidas por Disney Pixar. El llamativo color rojo del Rayo McQueen combina a la perfección con el uniforme de los Red Sox.

Marcelo Mayer's Lightning McQueen bat for Players' Weekend may be the best piece of custom lumber we've ever seen 😮 pic.twitter.com/EYvN3YVzDH — MLB (@MLB) August 11, 2025

Lee también VIDEO: Le regalan máscara de luchador a Carlos Alcaraz en Cincinnati; el español es captado con la tapa de Dr. Wagner Jr.

Además, Mayer añadió su número (39) en el diseño del bat con una tipografía similar a la que tiene McQueen en la carrocería. El madero de la marca Victus presenta además un detalle con la mirada del personaje, además de su icónico rayo.