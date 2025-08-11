MLB: Marcelo Mayer llevará al Rayo McQueen al diamante; el infielder presentó su bat para el Players Weekend

Más Información

El pelotero de ascendencia mexicana, , dio a conocer el diseño de bat que utilizará para el Players Weekend en la Major League Baseball (MLB). El infielder de los Red Sox de Boston llevará a un icónico personaje de Disney Pixar a la caja de bateo.

Con la propuesta de hacer más relajados los juegos de beisbol, al menos por un fin de semana. Las Grandes Ligas implementó este evento anual en donde los beisbolistas personalizan su indumentaria con diseños atrevidos y únicos que reflejen su personalidad y que, además, apoyan a causas benéficas.

Para este fin de semana, Mayer — quien apunta a representar a México en el próximo Clásico Mundial de Beisbol — eligió a un querido personaje de una saga de películas producidas por Disney Pixar. El llamativo color rojo del Rayo McQueen combina a la perfección con el uniforme de los Red Sox.

Además, Mayer añadió su número (39) en el diseño del bat con una tipografía similar a la que tiene McQueen en la carrocería. El madero de la marca Victus presenta además un detalle con la mirada del personaje, además de su icónico rayo.

