MLB: Los Ángeles Dodgers vencen a Milwaukee y se ponen a un triunfo de otra Serie Mundial

El siempre oportuno bat de Tommy Edman destrabó un partido que parecía llegaría a la recta final con la pizarra igualada. Después del empate en el segundo episodio por parte de los Brewers, Tyler Glasnow y Jacob Misiorowski dominaron las acciones desde la lomita.

Pero en el sexto episodio Will Smith, impulsado por Edman y una pifia de Milwaukee para que Freddie Freeman timbrara, puso los cartones 1-3 y de esta manera Los Ángeles se impusiera en Dodger Stadium.

La tropa de Dave Roberts ya lidera (3-0) la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y está a un triunfo de llegar a la Serie Mundial de manera consecutiva. El campeón reinante sigue con vida y sólo un milagro de los Brewers le arrebataría su quinto Clásico de Otoño desde 2017.

Sólo un triunfo separa a los Dodgers de ser el primer equipo desde los Phillies de 2008 y 2009 en avanzar a la Serie Mundial en años consecutivos. Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y esta vez fue Tyler Glasnow . La rotación angelina da miedo y parece inquebrantable.

Y mañana toca el turno de Shohei Ohtani desde el montículo. El japonés, de participación discreta con el madero en esta postemporada, despertó en este juego 3 con un triple que a la postre significó la primera rayita de los Dodgers en el primer inning.

Para la segunda entrada, Jake Bauers con un sencillo remolcó a Caleb Durbin para empatar el duelo, pero nada más. La ofensiva de los Brewers quedó congelada ante el relevo de los locales.

El japonés Roki Sasaki entró en la novena para despachar los últimos tres outs y apuntarse otro salvamento en estos Playoffs. El joven lanzador de los Dodgers petrificó a la ofensiva de Milwaukee que está contra la pared y necesita despertar en el castillo azul.

Mañana, en Dodger Stadium, Los Ángeles de Dave Roberts podrían barrer la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, sellar su boleto a la Serie Mundial 2025 y confirmarse como uno de los mejores equipos en la última década de las Grandes Ligas. “El Rey” quiere llegar al último escalón con su corona intacta.