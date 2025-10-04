MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, hoy, sábado 4 de octubre

Este sábado empiezan los partidos de las Series Divisionales en la postemporada de la MLB.

Los Ángeles Dodgers empiezan la defensa de su corona en el Citizens Bank Park de Filadelfia ante los Phillies, mientras los Yankees de Nueva York se medirán contra los Blue Jays como platillos principales.

A continuación, te presentamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.

Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers , Juego 1, 12:08 horas

, Juego 1, 12:08 horas New York Yankees vs. Toronto Blue Jays , Juego 1, 14:08 horas

, Juego 1, 14:08 horas Los Ángeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies , Juego 1, 16:38 horas

, Juego 1, 16:38 horas Detroit Tigers vs. Seattle Mariners, Juego 1, 18:38 horas

Las Series Divisionales serán transmitidas a través de ESPN y FOX; vía streaming por Disney+, Tubi y FOX (antes Caliente TV) y MLB.TV.

