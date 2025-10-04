MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, hoy, sábado 4 de octubre

Más Información
Este sábado empiezan los partidos de las Series Divisionales en la postemporada de la MLB.
Los Ángeles Dodgers empiezan la defensa de su corona en el Citizens Bank Park de Filadelfia ante los Phillies, mientras los Yankees de Nueva York se medirán contra los Blue Jays como platillos principales.
A continuación, te presentamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.
- Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, Juego 1, 12:08 horas
- New York Yankees vs. Toronto Blue Jays, Juego 1, 14:08 horas
- Los Ángeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies, Juego 1, 16:38 horas
- Detroit Tigers vs. Seattle Mariners, Juego 1, 18:38 horas
Las Series Divisionales serán transmitidas a través de ESPN y FOX; vía streaming por Disney+, Tubi y FOX (antes Caliente TV) y MLB.TV.
