Más Información

MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, hoy, sábado 4 de octubre

Tom Brady recibirá millones de dólares por jugar en Arabia Saudita: esta es la cantidad que le pagarán

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 4 de octubre

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Hay billete de lotería conmemorativo en honor a atletas de México 68

Este sábado empiezan los partidos de las Series Divisionales en la postemporada de la .

Los Ángeles Dodgers empiezan la defensa de su corona en el Citizens Bank Park de Filadelfia ante los Phillies, mientras los Yankees de Nueva York se medirán contra los Blue Jays como platillos principales.

A continuación, te presentamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.

  • Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, Juego 1, 12:08 horas
  • New York Yankees vs. Toronto Blue Jays, Juego 1, 14:08 horas
  • Los Ángeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies, Juego 1, 16:38 horas
  • Detroit Tigers vs. Seattle Mariners, Juego 1, 18:38 horas

Las Series Divisionales serán transmitidas a través de ESPN y FOX; vía streaming por Disney+, Tubi y FOX (antes Caliente TV) y MLB.TV.

