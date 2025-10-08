Más Información

MLB: Horario y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, HOY, miércoles 8 de octubre; Dodgers va por su pase

MLB: Horario y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, HOY, miércoles 8 de octubre; Dodgers va por su pase

Mundial Sub 20: Los posibles rivales de México para disputar los Cuartos de Final

Mundial Sub 20: Los posibles rivales de México para disputar los Cuartos de Final

Los Pumas de Efraín Juárez tienen un negro panorama para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025  

Los Pumas de Efraín Juárez tienen un negro panorama para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025  

Iker Fimbres se ilusiona con el Mundial sub 20: "Soñamos con ser campeones del mundo"

Iker Fimbres se ilusiona con el Mundial sub 20: "Soñamos con ser campeones del mundo"

Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis juegos en la NFL y podrá jugar en la Semana 12

Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis juegos en la NFL y podrá jugar en la Semana 12

Este miércoles continúa la actividad de la Postemporada de la Major League Baseball (MLB) con una cartelera de cuatro juegos nuevamente.

Hoy, cuatro equipos podrían firmar su boleto a las Series de Campeonato de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles, Toronto Blue Jays y los Marineros de Seattle y los Cerveceros de Milwaukee.

En la Liga Nacional, tanto los angelinos como los Brewers están a un triunfo de barrer a los Phillies de Filadelfia y Chicago Cubs, respectivamente. Ambos lideran la serie con dos victorias.

Lee también

Por el lado de la Liga Americana la situación se encuentra más equilibrada, luego del triunfo de los Yankees ayer frente a su afición; sin embargo, los Blue Jays y los Mariners están a una victoria de echar a Nueva York y a los Detroit Tigers.

La recta final de la temporada 2025 se termina y hoy mismo podrían definirse las Series de Campeonato de la Gran Carpa.

Lee también

Andrés Muñoz, cerrador estelar de Seattle. FOTO: AFP
Andrés Muñoz, cerrador estelar de Seattle. FOTO: AFP

¿Cuándo y dónde ver los juegos de este miércoles?

Un triunfo separa a Mariners, Toronto, Dodgers y Brewers de estar en la antesala de la Serie Mundial 2025.

  • Tigers vs Mariners/ 13:08/ Caliente TV y FOX
  • Cubs vs Brewers/ 15:08/ ESPN 2
  • Blue Jays vs Yankees/ 17:08/ Caliente TV y FOX
  • Philliers vs Dodgers/ 19:08/ ESPN

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS