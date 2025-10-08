MLB: Horario y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, HOY, miércoles 8 de octubre; Dodgers va por su pase

Este miércoles continúa la actividad de la Postemporada de la Major League Baseball (MLB) con una cartelera de cuatro juegos nuevamente.

Hoy, cuatro equipos podrían firmar su boleto a las Series de Campeonato de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles, Toronto Blue Jays y los Marineros de Seattle y los Cerveceros de Milwaukee.

En la Liga Nacional, tanto los angelinos como los Brewers están a un triunfo de barrer a los Phillies de Filadelfia y Chicago Cubs, respectivamente. Ambos lideran la serie con dos victorias.

Por el lado de la Liga Americana la situación se encuentra más equilibrada, luego del triunfo de los Yankees ayer frente a su afición; sin embargo, los Blue Jays y los Mariners están a una victoria de echar a Nueva York y a los Detroit Tigers.

La recta final de la temporada 2025 se termina y hoy mismo podrían definirse las Series de Campeonato de la Gran Carpa.

Andrés Muñoz, cerrador estelar de Seattle. FOTO: AFP

¿Cuándo y dónde ver los juegos de este miércoles?

Un triunfo separa a Mariners, Toronto, Dodgers y Brewers de estar en la antesala de la Serie Mundial 2025.

Tigers vs Mariners/ 13:08/ Caliente TV y FOX

Cubs vs Brewers/ 15:08/ ESPN 2

Blue Jays vs Yankees/ 17:08/ Caliente TV y FOX

Philliers vs Dodgers/ 19:08/ ESPN

