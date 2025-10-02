Más Información

MLB: Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas; Yankees y Dodgers ya tienen rival

MLB: Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas; Yankees y Dodgers ya tienen rival

Así marcha la tabla de la Champions League, tras la Jornada 2; Bayern Munich lidera

Así marcha la tabla de la Champions League, tras la Jornada 2; Bayern Munich lidera

¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20?

¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20?

Paola Morán, velocista olímpica mexicana, se une al Atlas como nutrióloga

Paola Morán, velocista olímpica mexicana, se une al Atlas como nutrióloga

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

Con los triunfos de Tigers, Cubs y Yankees en este jueves, quedaron definidas las Series Divisionales de la Major League Baseball ().

Los campeones Dodgers de Los Ángeles cumplieron ayer con lo previsto al barrer en dos partidos a los Reds de Cincinnati; el único de los cuatro que finiquitó su ronda de comodín en dos choques.

Mariners, Blue Jays, Phillies y Brewers esperaban rivales al entrar directo a las Series Divisionales gracias a su récord en la temporada regular.

Con esto, los choques quedaron definidos así: Seattle vs Detroit, Toronto vs Nueva York, Filadelfia vs Los Ángeles y Milwaukee vs Chicago.

Lee también

Así se disputarán las Series Divisionales. FOTO: @MLBONFOX
Así se disputarán las Series Divisionales. FOTO: @MLBONFOX

¿Cuándo se jugarán las Series Divisionales?

En esta ronda de Postemporada de la MLB, a diferencia de la ronda de Comodines, avanzarán los mejores en cinco partidos (los primeros en ganar 3).

Liga Americana

  • Juego 1: Blue Jays vs Yankees/ Sábado 4/ 14:08
  • Juego 1: Mariners vs Tigers/ Sábado 4/ 21:38

Liga Nacional

  • Juego 1: Cubs vs Brewers/ Sábado 4/ 15:08
  • Juego 1: Dodgers vs Phillies/ Sábado 4/ 16:38

Lee también

FOTO: AFP - Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial
FOTO: AFP - Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS